كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعون الشهيد بشار عرار في الحلانية
حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعون الشهيد بشار عرار في الحلانية
2026-05-16 10:13

2026-05-16 10:13
شيّع حزب الله وعموم أهالي بلدة تمنين التحتا والبلدات المجاورة، اليوم الجمعة (15 أيار 2026)، الشهيد السعيد المجاهد بشار محمد عرار (علي أشمر)، والذي ارتقى شهيداً دفاعاً عن لبنان وشعبه.

وشهدت مراسم التشييع حضور النائب الحاج رامي أبو حمدان، إلى جانب حشود من جمهور المقاومة وفعاليات حزبية وبلدية واجتماعية، إضافة إلى لفيف من العلماء الذين شاركوا في التشييع المبارك.

ألقى النائب رامي أبو حمدان كلمة حزب الله، فتحدث عن عظمة المجاهدين وتضحياتهم حتى الرمق الأخير دفاعاً عن الأرض والعِرض، كما تناول خذلان السلطة لشعبها وخضوعها للعدو المحتل.

بعد ذلك، انطلقت مسيرة سيارة تقل الجثمان الطاهر باتجاه بلدة الحلانية في القطاع الشرقي، حيث تقيم عائلة الشهيد. تقدّم موكب التشييع الفرق الكشفية وحملة الرايات والصور، بمشاركة عوائل الشهداء، فيما جاب المشيعون شوارع البلدة مردّدين هتافات ضد الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وشعارات التلبية والولاء للمقاومة.

في ختام المراسم، أمّ الشيخ حسن الحلاني الصلاة على الجثمان الطاهر، قبل أن يوارى الشهيد في ثرى جبانة الحلانية، تنفيذاً لوصيته.

شهداء المقاومة الإسلامية البقاع الجنوب رامي ابو حمدان العدوان الإسرائيلي
