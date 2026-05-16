كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العراق: الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية واسعة لملاحقة الإرهاب
2026-05-16 11:54
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم السبت (16 أيار 2026)، انطلاق عملية أمنية واسعة تمتد من نينوى وحتى البصرة بمشاركة 15 قيادة عمليات وإسناد من 16 معاونية ومديرية في الحشد الشعبي.

وقالت الهيئة، في بيان، إن العملية انطلقت في تمام الساعة 6:00 صباحًا، بإشراف رئيس أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، وفق خطط أمنية واستخبارية دقيقة تهدف إلى ملاحقة فلول الإرهاب وتدمير أوكارها وقطع طرق تحركها، ضمن إطار تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات.

وأشارت الهيئة إلى أن العملية شهدت انتشارًا واسعًا للقوات الأمنية في عدد من المحاور والمناطق، مع تنفيذ عمليات تفتيش وتطهير، وتفعيل الرصد الليلي والكمائن والدوريات، لمنع أي خرق أمني محتمل وتأمين المناطق المستهدفة.

وأوضحت الهيئة أن العملية تستمر لحين تحقيق أهدافها المرسومة، وسط تنسيق عالٍ بين مختلف التشكيلات والقطعات الأمنية المشاركة.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها الأمنية في حماية المدن وتعزيز الاستقرار على امتداد الأراضي العراقية، من نينوى حتى البصرة، عبر عمليات نوعية تهدف إلى ملاحقة فلول الإرهاب وتجفيف منابع تهديدها.

وتأتي عمليات الحشد الشعبي هذه في إطار مكافحة الإرهاب ومنع التنظيمات الإرهابية من التغلغل في البلاد.

العراق الارهاب الحشد الشعبي
