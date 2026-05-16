كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

لبنان

اعتداءات الاحتلال جنوبًا لا تتوقف والتهديدات مستمرة لسكان القرى
اعتداءات الاحتلال جنوبًا لا تتوقف والتهديدات مستمرة لسكان القرى

2026-05-16 13:48
يواصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته في جنوب لبنان في خرقٍ فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار مستهدفًا بلدات تبنين، زوطر، يحمر الشقيف، المنصوري، كوثرية السياد، أنصار، الغسانية( قضاء صيدا) على دفعتين، المروانية( قضاء الزهراني)، البابلية على دفعتين، اليسارية على دفعتين، تبنا على دفعتين، قعقعية الصنوبر، تفاحتا، السماعية، دير قانون رأس العين، حبوش على ثلاث دفعات.

بالتزامن؛ استهدف العدو بالمدفعية بشكل مُركز بلدات  كفرتبنيت، أرنون، يحمر الشقيف، طريق أرنون- كفرتبنيت، وأطراف بلدتي الحنية والقليلة (قضاء صور).

كذلك، نفّذ العدو "الإسرائيلي " عمليات تفجير ونسف طالت أحياء ومنازل في مدينة الخيام.

هذا، ووجه جيش العدو تهديدًا إلى قرى قعقعية الصنوبر، كوثرية السياد، المروانية، الغسانية، تفاحتا، ارزي، البابلية، والبيسارية، وأنصار بالإخلاء فورًا والابتعاد إلى منطقة مفتوحة.

 الحاج حسن: المفاوضات المباشرة مع العدو أدخلت السلطة في مأزق وأوصلتها إلى مسار مسدود 
 حمادة:  البعض في لبنان يتحدث بلسان "إسرائيلي" بحت ويقدم لـ"إسرائيل" ما لم تحلم به  
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 16-05-2026
بالفيديو | المقاومة الإسلامية تستهدف آلية "هامفي" للعدو على طريق الناقورة-الإسكندرون
