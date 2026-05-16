يواصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته في جنوب لبنان في خرقٍ فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار مستهدفًا بلدات تبنين، زوطر، يحمر الشقيف، المنصوري، كوثرية السياد، أنصار، الغسانية( قضاء صيدا) على دفعتين، المروانية( قضاء الزهراني)، البابلية على دفعتين، اليسارية على دفعتين، تبنا على دفعتين، قعقعية الصنوبر، تفاحتا، السماعية، دير قانون رأس العين، حبوش على ثلاث دفعات.

بالتزامن؛ استهدف العدو بالمدفعية بشكل مُركز بلدات كفرتبنيت، أرنون، يحمر الشقيف، طريق أرنون- كفرتبنيت، وأطراف بلدتي الحنية والقليلة (قضاء صور).

كذلك، نفّذ العدو "الإسرائيلي " عمليات تفجير ونسف طالت أحياء ومنازل في مدينة الخيام.

هذا، ووجه جيش العدو تهديدًا إلى قرى قعقعية الصنوبر، كوثرية السياد، المروانية، الغسانية، تفاحتا، ارزي، البابلية، والبيسارية، وأنصار بالإخلاء فورًا والابتعاد إلى منطقة مفتوحة.

