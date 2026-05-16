بيان رقم (1):‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النّار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 13:10 السبت 16-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الخيام بمسيّرة انقضاضية.



﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 16-05-2026‏

28 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (2):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 15:00 السبت 16-05-2026 آليّة هامر تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في ساحة بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.



السبت 16-05-2026‏

28 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (3):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 15:30 السبت 16-05-2026 آليّة نميرا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في ساحة بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.



السبت 16-05-2026‏

28 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (4):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 14:00 السبت 16-05-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الناقورة بمسيّرتين انقضاضيّتين.



السبت 16-05-2026‏

28 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (5):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 15:00 السبت 16-05-2026 موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بقذائف المدفعيّة.



السبت 16-05-2026‏

28 ذو القعدة 1447 ه

بيان رقم (6):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بين السّاعة 17:00 والسّاعة 18:00 السبت 16-05-2026 تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلة راج في بلدة دير سريان بقذائف المدفعيّة و الصليات الصاروخية على دفعات متكررة.



السبت 16-05-2026‏

28 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (7):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 19:40 السبت 16-05-2026 جرافة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلة راج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضية وحقّقوا إصابة مؤكّدة.



السبت 16-05-2026‏

28 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (8):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 19:40 السبت 16-05-2026 كاميرا مراقبة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضية وحقّقوا إصابة مؤكّدة.



السبت 16-05-2026‏

28 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (9):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، نفّذ مجاهدو المقاومة الإسلامية بين السّاعة 19:00 والسّاعة 19:30 السبت 16-05-2026 إغارة ناريّة واسعة على كافّة تموضعات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بقذائف المدفعيّة والصليات الصاروخيّة على دفعات متكرّرة.



السبت 16-05-2026‏

28 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (10):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 19:15 السبت 16-05-2026 مقرًّا قياديًّا لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضية وحقّقوا إصابة مؤكّدة.



السبت 16-05-2026‏

28 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (11):‏

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 19:20 السبت 16-05-2026 آليّة هامر تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ على طريق البيّاضة - الناقورة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.



السبت 16-05-2026‏

28 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (12):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 20:30 السبت 16-05-2026 عبوة ناسفة بجرّافة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ كانت تحاول التقدّم من بلدة رشاف إلى بلدة حدّاثا. وعند تدخّل قوّة من آليّات العدوّ لسحب الجرّافة المستهدفة وقعت في حقل من العبوات الناسفة وتمّ تفجيرها، عمد العدوّ على إثرها إلى سحب خسائره تحت غطاء ناريّ ودخانيّ كثيف.

السبت 16-05-2026‏

28 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (13):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 20:50 السبت 16-05-2026 عبوة ناسفة بجرّافة ثانية تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ كانت تحاول التقدّم من بلدة رشاف إلى بلدة حدّاثا.

السبت 16-05-2026‏

28 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (14):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 20:05 السبت 16-05-2026 دبّابة ميركافا في بلدة البيّاضة بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

السبت 16-05-2026‏

28 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (15):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 19:45 السبت 16-05-2026 ثكنة يعرا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

السبت 16-05-2026‏

28 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (16):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 22:20 السبت 16-05-2026 مقرًّا قياديًّا لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمسيّرتين انقضاضيّتين وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

السبت 16-05-2026‏

28 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (17):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 22:20 السبت 16-05-2026 تشريكة من العبوات الناسفة بجرّافة ثالثة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ كانت تحاول التقدّم من بلدة رشاف إلى بلدة حدّاثا.

السبت 16-05-2026‏

28 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (18):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 22:45 السبت 16-05-2026 تشريكة من العبوات الناسفة بجرّافة رابعة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ كانت تحاول التقدّم من بلدة رشاف إلى بلدة حدّاثا.

السبت 16-05-2026‏

28 ذو القعدة 1447 هـ

بيان رقم (19):‏



دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السّاعة 23:50 السبت 16-05-2026 تجمعًا لآليات وجنود العدوّ الإسرائيليّ عند أطراف بلدة حداثا بصلية صاروخية.

السبت 16-05-2026‏

28 ذو القعدة 1447 هـ

