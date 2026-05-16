اعتبر عضو لجنة الإدارة والعدل النائب حسن عز الدين أن "فتنة القناة التلفزيونية كانت نائمة بقرار قضائي"، قبل أن يعيد قرار المدعي العام التمييزي، "إيقاظها مجددًا" عبر السماح بإعادة نشر الفيلم المسيء للرموز الوطنية والدينية.

وقال عز الدين، إن قرار إعادة نشر الفيلم "يحمل مخاطر كبيرة على القضاء نفسه"، معتبرًا أنه يعكس "ازدواجية في المعايير وتسييسًا فاضحًا وتجاوزًا لمفهوم المصلحة العليا للدولة في حماية السلم الأهلي واستقرار أمن البلد".

وأضاف أن "ممارسات السلطة" باتت تشكل "تهديدًا للسلم الأهلي والعيش المشترك"، متهمًا إياها باستخدام القضاء "ضد جزء كبير من شعبها"، الأمر الذي يؤدي، إلى "زيادة حدّة الانقسامات ودفع البلد إلى عواقب وخيمة".

وأكد عز الدين أنَّ من يعتقد بأن هذا السلوك "يرهب شعبنا أو يدفعه إلى السكوت عن حقه فهو واهم"، مشددًا على أن انشغال اللبنانيين بـ"التصدي للعدوان الصهيوني ومواجهة جرائمه" لن يمنعهم من "الدفاع عن حقوقهم في الداخل".

الكلمات المفتاحية