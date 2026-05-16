كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الزيدي يتسلّم مهامه رسميًا رئيسًا للحكومة العراقية
2026-05-16 14:27
تسلّم رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مهامه رسميًا رئيسًا للحكومة وقائدًا عامًا للقوات المسلحة، خلال مراسم التسليم والتسلم مع رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني.

وقال مكتبه الإعلامي، في بيان، إن الزيدي "تسلم مهامه رسميًا، رئيسًا للحكومة وقائدًا عامًا للقوات المسلحة، خلال مراسم التسليم والتسلم مع رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني".

وفي 14 أيار/مايو الجاري، منح البرلمان العراقي الثقة للزيدي، و14 وزيرًا في حكومته، فيما أُرجئ التصويت على حسم 9 حقائب أخرى إلى وقت لاحق، في خطوة مهدت لبدء الحكومة الجديدة مهامها رسميًا.

وكلّف الرئيس العراقي نزار آميدي، في 27 أبريل/ نيسان الماضي، الزيدي بتشكيل الحكومة عقب توافق تحالف "الإطار التنسيقي"، وهو الكتلة النيابية الأكبر عددًا، على ترشيحه لرئاسة الوزراء.

وبموجب القانون العراقي، يتعيّن على رئيس الوزراء المكلف تسمية أعضاء حكومته خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التكليف.

