كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

بعد أيام من زيارة ترامب.. الصين تستقبل بوتين 

2026-05-16 14:37
أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم السبت بـ 16 أيار 2026، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري زيارة رسمية إلى الصين الثلاثاء المقبل، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ، وذلك بعد أيام من مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان في زيارة رسمية إلى بكين.

وقال الكرملين في بيان إنه "بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية يومي 19 و20 أيار".

ومن المقرر أن يبحث بوتين مع نظيره الصيني سبل "تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي" بين البلدين، وفق بيان الكرملين.

وأوضح البيان أن الرئيسين "سيتبادلان وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الدولية والإقليمية"، وسيوقعان إعلانًا مشتركًا في ختام المحادثات.

وأضاف البيان أن لقاء مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ مدرج أيضًا في برنامج الزيارة، لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري.
 

روسيا الصين دونالد ترامب فلاديمير بوتين الكرملين
