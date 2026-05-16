رفعَ ناشطون فلسطينيون العلم الفلسطيني فوق "برج إيفل" في العاصمة الفرنسية باريس.

ووفقا لموقع يوروبالستين "europalestine"، نجح نشطاء مدافعون عن حقوق الشعب الفلسطيني في رفع العلم الفلسطيني فوق "برج إيفل" في باريس، أمس الجمعة (15 أيار 2026).

وكتب الموقع الإلكتروني: هذه الخطوة تعد إنجازًا بالنظر إلى جميع الإجراءات الصارمة التي اتخذت على مر السنين لمنع عرض أي رمز فلسطيني على برج إيفل.

وأدان أحد أعضاء الحركة، المعروفة باسم "تمرد الانقراض"، اللامبالاة تجاه الإبادة الجماعية في غزة في بيان، مضیفًا: بهذا العمل، نجبر العالم على الانتباه إلى الإبادة الجماعية في فلسطين.

كما دعا العالم إلى إيلاء الاهتمام للأعمال التي ينتجها الصحفيون الفلسطينيون الذين يحاولون توثيق حقيقة الأحداث في فلسطين.

