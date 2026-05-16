כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

فلسطين

تشييع مهيب للقائد عزّ الدين الحداد في غزّة
2026-05-16 15:16
آلاف الفلسطينيين يشيّعون القائد عز الدين الحداد في غزّة
شارك آلاف المواطنين، السبت (16 أيار/ مايو 2026)، في تشييع مهيب للقائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عز الدين الحداد، الذي ارتقى برفقة زوجته وابنته في جريمة اغتيال "إسرائيلية" غادرة أمس.

وانطلق موكب التشييع من مسجد شهداء الأقصى وسط مدينة غزّة، وسط غضب شعبي وهتافات دعت للمقاومة ومواصلة التصدي للاحتلال "الإسرائيلي"، والوفاء لدماء الشهداء وعوائلهم.

وأكدت مصادر عائلية فلسطينية أنّ الحداد ارتقى شهيدًا جراء استهداف "إسرائيلي" مباشر، مما أسفر عن ارتقائه برفقة زوجته وابنته، ليلتحقوا بابنيهما اللذين ارتقيا خلال الحرب المستمرة على قطاع غزّة.

وارتفع عدد الشهداء إلى 8 شهداء، جراء قصف "إسرائيلي" لبناية سكنية ومركبة أمس في حي الرمال وسط مدينة غزّة.

