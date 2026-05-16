كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عين على العدو

"معاريف": بسبب نقص الجنود.. دعوات لتجنيد مرتزقة

2026-05-16 15:55
"معاريف": أزمة نقص الجنود تتفاقم داخل جيش الاحتلال
كشفت صحيفة "معاريف الإسرائيلية" عن تصاعد المخاوف داخل الاحتلال "الإسرائيلي" من أزمة النقص المتفاقمة في أعداد الجنود، في ظل استمرار الحرب متعددة الجبهات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وما يرافقها من ضغوط متزايدة على قوات الاحتياط.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يُعرف بـ"نموذج جيش الشعب" داخل الاحتلال يشهد حالة تآكل غير مسبوقة، على خلفية تراجع الإقبال على الخدمة العسكرية، واستمرار أزمة تجنيد اليهود المتدينين "الحريديم"، الأمر الذي يفاقم التحديات البشرية داخل المؤسسة العسكرية.

وبحسب تقديرات رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير لشهر أيار/ مايو 2026، فإن الجيش يواجه نقصاً يقارب 15 ألف جندي، بينهم نحو 9 آلاف مقاتل ميداني، وهو ما وصفه بـ"الفراغ العملياتي الخطير" الذي يهدّد قدرة الجيش على مواصلة القتال.

وأضافت الصحيفة أنّ هناك دعوات متزايدة داخل الاحتلال لإنشاء ما يُسمى "الفيلق الأجنبي الإسرائيلي"، من خلال تجنيد مقاتلين محترفين من دول أجنبية مقابل رواتب مرتفعة، بهدف سد العجز المتنامي في صفوف قوات الاحتلال.

