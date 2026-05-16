كشفت صحيفة "معاريف الإسرائيلية" عن تصاعد المخاوف داخل الاحتلال "الإسرائيلي" من أزمة النقص المتفاقمة في أعداد الجنود، في ظل استمرار الحرب متعددة الجبهات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وما يرافقها من ضغوط متزايدة على قوات الاحتياط.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يُعرف بـ"نموذج جيش الشعب" داخل الاحتلال يشهد حالة تآكل غير مسبوقة، على خلفية تراجع الإقبال على الخدمة العسكرية، واستمرار أزمة تجنيد اليهود المتدينين "الحريديم"، الأمر الذي يفاقم التحديات البشرية داخل المؤسسة العسكرية.

وبحسب تقديرات رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير لشهر أيار/ مايو 2026، فإن الجيش يواجه نقصاً يقارب 15 ألف جندي، بينهم نحو 9 آلاف مقاتل ميداني، وهو ما وصفه بـ"الفراغ العملياتي الخطير" الذي يهدّد قدرة الجيش على مواصلة القتال.

وأضافت الصحيفة أنّ هناك دعوات متزايدة داخل الاحتلال لإنشاء ما يُسمى "الفيلق الأجنبي الإسرائيلي"، من خلال تجنيد مقاتلين محترفين من دول أجنبية مقابل رواتب مرتفعة، بهدف سد العجز المتنامي في صفوف قوات الاحتلال.

