كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الحاج لـ
الحاج لـ "العهد": المقاومة أعادت للأمة عزتها وعلى عون وسلام اعتماد خطاب التهدئة

2026-05-16 16:39
غنوة سكاف - مراسل
أكد رئيس "جمعية اللجان الأهلية" سمير الحاج أن المقاومة هي التي أعادت للأمه عزتها، وبفضل تضحياتها، ودماء شهدائها وقادتها في وجه العدو المتغطرس، أصبحنا نعيش بعزٍ وكرامة، ومن واجب الدولة اللبنانية وكل حر وشريف في أمتنا أن يعمل على تكريم هذه المقاومة التي تدافع عن الوطن أجمع، بدل مضايقتها والعمل على تحقيق أهداف العدو.

وفي مقابلة خاصة مع موقع "العهد" الإخباري، أضاف الحاج: "على رئيس الحكومة التخفيف من الخطابات التي تزيد الفتنة الداخلية في البلد"، داعيًا القيادات السياسية كافة إلى التحلي بالخطاب الهادف إلى وحدة اللبنانيين وليس كما جاء في خطاب رئيس الحكومة نواف سلام المتضمن تعبئة الشارع السني أمام الشارع الشيعي في الوقت الذي يقوم الاحتلال "الإسرائيلي" بتدمير البشر والحجر في ظل مسرحية تمديد وقف إطلاق النار 45 يومًا في المباحثات بين الوفدين اللبناني و"الإسرائيلي"، والتي لم يستطع المفاوض اللبناني فيها إلزام "إسرائيل" بوقف إطلاق النار ليوم واحد". 

ورأى أن ما يجري من مباحثات وراء الكواليس لا يبشر بوقف إطلاق النار، وانسحاب "إسرائيل" من الأراضي اللبنانية التي تحتلها يوميًا، وواشنطن تؤكد بلسان وزراء الحرب والخارجية، أنها تسعى إلى احتلال جنوب لبنان لإقامة مستوطنات يهودية، كما جاء في التوراة، ما يؤكد لنا أكثر من أي وقتٍ مضى أن العدو الصهيوني لا يفهم إلا بلغة المقاومة.

وتابع الحاج مطالبًا رئيسَي الجمهورية والحكومة اعتماد خطاب التهدئة بدل خطاب العنتريات والتحديات، والعمل على توحيد صفوف اللبنانيين لمجابهة الأخطار التي تحيق بلبنان، فوحدة اللبنانيين هو الرد على السياسة "الإسرائيلية" التي تسعى إلى تمزيق الصفوف الداخلية.

وختم قائلًا: "الحل الدبلوماسي والتفاوضي مع الإجرام اليهودي لا يعيد أرض الجنوب، فما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة".

لبنان الحكومة اللبنانية المقاومة الجنوب
