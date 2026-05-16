شيع جمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة شعث والجوار الشهيد السعيد الحاج حسن وهبي غصن "نيروز"، إذ استقبل جمهور المقاومة النعش الطاهر للشهيد في باحة منزله بنثر الورود والأرز.

ثم انطلق موكب التشييع بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ملحم الحجيري، إلى جانب حشد من الفاعليات العلمائية والحزبية والاجتماعية، وعوائل الشهداء، والأهل الأعزاء.

تقدم التشييع الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، وحملة الصور والرايات.

بعدها جاب المشيعون الطريق الرئيس وصولًا إلى الجبانة، وسط الهتافات الحسينية، وشعارات الموت لأميركا ولـ"إسرائيل".

وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر إمام البلدة الشيخ خليل ياسين، وووري بعدها الشهيد في الثرى، إلى جانب من سبقه من رفاقه الشهداء.

