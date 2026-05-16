شيّع جمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة العين والجوار الشهيد السعيد عباس محمد عبده المصري "أبا الفضل"، إذ استقبل جمهور المقاومة النعش الطاهر للشهيد في باحة حسينية الإمام المهدي (عج) بنثر الورود والأرز.

ثم انطلق موكب التشييع بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ملحم الحجيري إلى جانب حشد من الفاعليات العلمائية والحزبية والاجتماعية وعوائل الشهداء والأهل الأعزاء.

تقدم التشييع الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، وحملة الصور والرايات، إضافة إلى طلاب نادي "الكيوكوشنكاي".

بعدها جاب المشيعون الطريق الرئيس وصولًا إلى الجبانة وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا ولـ"إسرائيل".

وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر الشيخ خليل ياسين، وووري بعدها الشهيد في ثرى جبانة العائلة.

الكلمات المفتاحية