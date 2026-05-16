تسلم رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم السبت 16 أيار / مايو 2026، مهامه رسميًا في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، في مراسم رسمية جرت بحضور رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني.

وأضاف البيان أن المراسم تضمنت استعراض حرس الشرف الذي يمثل مختلف صنوف القوات المسلحة العراقية، إلى جانب عزف النشيد الجمهوري الوطني العراقي، وإطلاق المدفعية إطلاقات التحية، في تقليد بروتوكولي رسمي يجري عادة خلال مراسم تسلّم المناصب العليا في الدولة.

وفي سياق متصل، ترأس رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، الاجتماع الأول لمجلس الاستقرار المالي الذي يضم في عضويته وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، وذلك ضمن إطار تنفيذ المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة.

وخلال الاجتماع، أكد الزيدي أهمية تحقيق الاستقرار المالي لما له من آثار مباشرة على التنمية الاقتصادية والاستقرار العام في البلاد، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين البنك المركزي العراقي ووزارة المالية، ووجوب اتخاذ قرارات مالية من شأنها دعم الاستقرار المالي والنقدي.

كما شدد على أن هذه الإجراءات تنعكس إيجابًا على الخطط الحكومية التنموية والخدمية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق أهداف البرنامج الوزاري في المرحلة المقبلة.

وفي السياق، التقى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي.

واطلع رئيس الوزراء على شرح مفصل من رئيس هيئة الحشد الشعبي عن الأوضاع الأمنية العامة في البلد، وجرى التأكيد على تعزيز الاستقرار الأمني، والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية، في عموم قواطع المسؤولية، ورفع مستوى الجهوزية، بما يسهم في تأدية الواجبات والمهام على أكمل وجه.

