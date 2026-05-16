كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

كتائب القسام تزف قائد هيئة أركانها عز الدين الحداد: سيخلفه قادة لتستمر المسيرة
2026-05-16 22:57
أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام بيانًا زفت فيه إلى أبناء الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية استشهاد أحد أبرز رجالاتها وقادتها الكبار، قائد هيئة أركان الكتائب، الشهيد القائد الكبير عز الدين الحداد "أبو صهيب".

وأوضح البيان أن القائد الحداد ارتقى إلى العلا شهيدًا في عملية اغتيال جبانة نفذها العدو "الإسرائيلي"، وأسفرت الجريمة عن ارتقائه وزوجته وابنته وعدد من أبناء الشعب الفلسطيني، ليلتحق وزوجته بابنيهما المجاهدين صهيب ومؤمن، اللذين ارتقيا خلال معركة طوفان الأقصى.

وأشارت الكتائب في بيانها إلى المسيرة الجهادية الطويلة للشهيد، والتي تُوجت بدوره البارز في عبور السابع من أكتوبر المجيد، وقيادته للمعركة الدفاعية في لواء غزة، وصولًا إلى توليه قيادة هيئة أركان القسام خلفًا للشهيدين العظيمين محمد الضيف ومحمد السنوار في مرحلة بالغة الحساسية والدقة، نجح خلالها في تحقيق إنجازات مهمة تُوجت بتحرير مئات الأسرى من سجون الاحتلال.

وأكدت كتائب القسام أن رحيل القادة الكبار لن يوقف مسيرة المقاومة المستمرة منذ نحو قرن من الزمان، مشددة على أن جرائم الاحتلال المتواصلة ونكثه للعهود والاتفاقيات وتجاوزه لكل الحدود لن يثني المقاومين عن مواصلة الدرب، وأن هذه الدماء الطاهرة لن تذهب هدرًا، حيث سيخلف القائد قادة لتستمر المسيرة حتى تحرير الأرض والإنسان.

