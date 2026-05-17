أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة: "أن ما يعبر عنه من تمديد لهدنة، أو وقف إطلاق النار، إنما هو – مع الأسف- مظلة من السلطة اللبنانية للعدو "الإسرائيلي" كي يمارس طبيعته في القتل والتدمير وتوسعة الاحتلال على مستوى الجغرافيا".

وخلال كلمته في الاحتفال الحاشد الذي أقيم في حسينية الإمام علي (ع) في الهرمل إحياء لذكرى مرور أربعين يومًا على استشهاد المسعف في الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية محمد حسين الحسيني الذي ارتقى في العدوان الإسرائيلي على مركز الدفاع المدني للهيئة في الهرمل، أضاف حمادة: أن "مفاوضات واشنطن تقدم في ظاهرها أنها مفاوضات ببن فريقين، إنما هي مسرحية قذرة لا أطراف فيها إلا المشروع الصهيو-أميركي، والذي يمثل لبنان، ليس سوى يد توقع على إملاءات، لا حضور مطالب، ولا أهداف، إنما يجتمعون على أمر واحد، وهو التحالف على حزب الله والشرفاء، من جملة تحالف على محور المقاومة، ليتمكن المشروع الصهيو-أميركي من بسط سيطرته على كامل المنطقة، لكي تكون بجعرافيتها وثرواتها جزءا مما يسمى بـ"إسرائيل" الكبرى".

كما رأى حمادة: "أن البعض يذهب إلى الولايات المتحدة الأميركية ليفاوض على حياة ووجود المكون المؤسس الرئيس الأكبر في لبنان وهو الشيعة بالحد الأدنى، فضلًا عن المكون الأكبر الذي يعبر الطوائف والمذاهب وهو خيار المقاومة". ورأى: "أن البعض في لبنان يتحدث بلسان "إسرائيلي" بحت، ويقدم لـ"إسرائيل" ما لم يحلم به الكيان ذات يوم، وهذا البعض قد عاد إلى رهاناته الخاسرة التاريخية، وهو الذي دخل على الدبابات "الإسرائيلية"، ويظن أنه عاد ليدخل على دمنا وأشلائنا".

وقال حمادة: "لم نكن نتوهم او نبالغ حينما قلنا أن هذه معركة وجود"، مضيفًا بأن: "الولايات المتحدة الأميركية تدخل للمرة الأولى منذ العام 1984 في معركة واضحة مع "الإسرائيلي"، وهذه ربما لن تتكرر، وتشكل الفرصة الذهبية لمشروع الكيان".

وأكد حمادة: "أننا حاضرون وثابتون وسنواجه هذا المشروع كما في السابق، وهذه المقاومة على رغم كل ما يرتفع لها من أثمان ثابتة وستنتصر، وتملك من أسباب القوة والمواجهة معتمدة على الله والروح الذي يحملها هذا المجتمع".

حضر الاحتفال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ملحم الحجيري وعلماء دين وفعاليات وحشد من الأهالي، وتخلله وضع ثلة من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية إكليلًا من الزهر على منصة الاحتفال، وعرضٌ مصور عن الشهيد الحسيني ومحلس عزاء حسيني للشيخ طلال المسمار ومجلس لطم للرادود يحي عفارة.

