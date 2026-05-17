ودّعت مدينة الشهداء الهرمل أحد أبنائها البررة، وهو الشهيد السعيد إبراهيم مهدي اسكندر (حسيني) الذي ارتقى دفاعًا عن لبنان وشعبه، في مواجهة العدو "الإسرائيلي" في الجنوب.

هذا؛ وقد نظم حزب الله تشييعًا حاشدا للشهيد، انطلق من ساحة بلدية الهرمل، بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة وعلماء دين وعوائل الشهداء وفعاليات وحشد من الأهالي.

وتهادى النعش الطاهر بين الحشود التي رددت اللطميات والشعارات الحسينية والهتافات المؤيدة للمقاومة والمنددة بأميركا و"إسرائيل".

وشقت مسيرة التشييع طريقها وصولًا إلى روضة مدينة الهرمل، حيث أقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر قبل مواراته في الثرى؛ إلى جانب إخوانه الشهداء.

