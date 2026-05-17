تخليداً لدمائهم الطاهرة وإحياء لذكراهم العطرة، أقام حزب الله احتفالًا تكريميًا لثلة من الشهداء: حسين مشيك، أحمد الحاج حسن، فياض عواد، يوسف الأتات، في مجمع الإمام الهادي (ع) في الشويفات، بحضور مسؤول قطاع الجبل في حزب الله بلال داغر وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.

افتتح الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم ألقى داغر كلمة حزب الله قال فيها: "إن الله -عز وجل- قد منّ علينا أن نتعلم من الشهداء ليس فقط عطاء الدم، وإنما إخلاصهم وبصيرتهم وحضورهم وثباتهم وعطاءهم".

وأكد داغر أن رهاننا كان، وما يزال، وسيبقى على مقاومتنا وشبابنا وبيئتنا على الرغم من التضحيات الكبيرة التي نقدمها دفاعًا عن لبنان وشعبه، علمًا أن كل شيء يمكن أن يعاد بناؤه تمامًا كما وعدنا سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله (رض)، ولكن الكرامة والعزة والإباء لا يمكن تُستعاد إذا ضربت أو مُسحت".

ختم داغر مؤكدًا أن الراية الصفراء ستدمر وتسحق مما سمّوه الخط الأصفر- إن شاء الله تعالى- هذا ما نراه يوميًا من خلال المشاهد التي تبثها المقاومة، فاليوم تصنع معادلات جديدة مع هذا العدو؛ وهذا ما يؤكده إعلامه والمحللين الصهاينة. وعلى الرغم من التدمير والتجريف والقتل والاعتداءات اليومية التي يمارسها، فإننا نتحداه أن يبقى ويثبت في كل القرى التي دخل إليها".

في الختام، تليت السيرة الحسينية عن أرواح الشهداء كلهم.

