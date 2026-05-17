الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي ميزانية جيش العدو تتآكل

لبنان

 حزب الله أقام احتفالًا تكريميًا لثلة من الشهداء في مجمع الإمام الهادي (ع) - الشويفات
لبنان

 حزب الله أقام احتفالًا تكريميًا لثلة من الشهداء في مجمع الإمام الهادي (ع) - الشويفات

2026-05-17 10:55
194

تخليداً لدمائهم الطاهرة وإحياء لذكراهم العطرة، أقام حزب الله احتفالًا تكريميًا لثلة من الشهداء: حسين مشيك، أحمد الحاج حسن، فياض عواد، يوسف الأتات، في مجمع الإمام الهادي (ع) في الشويفات، بحضور مسؤول قطاع الجبل في حزب الله بلال داغر وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.

افتتح الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم ألقى داغر كلمة حزب الله قال فيها: "إن الله -عز وجل- قد منّ علينا أن نتعلم من الشهداء ليس فقط عطاء الدم، وإنما إخلاصهم وبصيرتهم وحضورهم وثباتهم وعطاءهم".

وأكد داغر أن رهاننا كان، وما يزال، وسيبقى على مقاومتنا وشبابنا وبيئتنا على الرغم من التضحيات الكبيرة التي نقدمها دفاعًا عن لبنان وشعبه، علمًا أن كل شيء يمكن أن يعاد بناؤه تمامًا كما وعدنا سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله (رض)، ولكن الكرامة والعزة والإباء لا يمكن تُستعاد إذا ضربت أو مُسحت". 

ختم داغر مؤكدًا أن الراية الصفراء ستدمر وتسحق مما سمّوه الخط الأصفر- إن شاء الله تعالى- هذا ما نراه يوميًا من خلال المشاهد التي تبثها المقاومة، فاليوم تصنع معادلات جديدة مع هذا العدو؛ وهذا ما يؤكده إعلامه والمحللين الصهاينة. وعلى الرغم من التدمير والتجريف والقتل والاعتداءات اليومية التي يمارسها، فإننا نتحداه أن يبقى ويثبت في كل القرى التي دخل إليها".

في الختام، تليت السيرة الحسينية عن أرواح الشهداء كلهم.

الكلمات المفتاحية
حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية
إقرأ المزيد
المزيد
اتحاد الوفاء لنقابات العمال: لبنان لن يعود إلى زمن الإذعان
اتحاد الوفاء لنقابات العمال: لبنان لن يعود إلى زمن الإذعان
لبنان منذ 6 ساعات
الحصاد الشهري لعمليات المقاومة الإسلامية من تاريخ 17-04-2026 حتى 16-05-2026
الحصاد الشهري لعمليات المقاومة الإسلامية من تاريخ 17-04-2026 حتى 16-05-2026
لبنان منذ 7 ساعات
المقاومة الإسلامية تستهدف ناقلة جند للعدو في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة
المقاومة الإسلامية تستهدف ناقلة جند للعدو في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة
لبنان منذ 8 ساعات
وفد من قيادة حزب الله في البقاع يزور عوائل الشهداء والجرحى في بريتال وحورتعلا والسفري
وفد من قيادة حزب الله في البقاع يزور عوائل الشهداء والجرحى في بريتال وحورتعلا والسفري
لبنان منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
عون يبيع الوهم: الحل بالتزام حزب الله العلني بوقف إطلاق النار
عون يبيع الوهم: الحل بالتزام حزب الله العلني بوقف إطلاق النار
مقالات مختارة منذ ساعتين
العدو يواجه حرب استنزاف تعطل قدرته علــى الردع
العدو يواجه حرب استنزاف تعطل قدرته علــى الردع
مقالات مختارة منذ 4 ساعات
وفد من قيادة حزب الله في البقاع يزور عوائل الشهداء والجرحى في بريتال وحورتعلا والسفري
وفد من قيادة حزب الله في البقاع يزور عوائل الشهداء والجرحى في بريتال وحورتعلا والسفري
لبنان منذ 10 ساعات
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف تجمّعًا لجنود العدو في موقع رأس الناقورة
فيديو: المقاومة الإسلامية تستهدف تجمّعًا لجنود العدو في موقع رأس الناقورة
لبنان منذ 12 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة