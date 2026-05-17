كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم الإسرائيلية" أنّ ميزانية جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، والبالغة 111 مليار شيكل، نفدت قبل الوصول إلى منتصف العام 2026، ما ينذر بتداعيات واسعة على الجاهزية العسكرية والقدرات العملياتية.

بحسب الصحيفة، هذه الأزمة المالية ستؤدي إلى عدم إصلاح عشرات الدبابات وتراجع مستوى التدريبات العسكرية، إضافة إلى تأثر القدرات العملياتية وبناء المواقع العسكرية، مع اقتراب توقف خطوط الإنتاج في الصناعات الأمنية، وغيرها من القطاعات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية.

في ظل هذه التطورات، نقل الجيش "الإسرائيلي" رسالة واضحة إلى المستوى السياسي، مفادها أنّ استمرار المهام الحالية يتطلب إما تقليص العمليات العسكرية وحجم القوات المنتشرة في لبنان وغزّة والضفة الغربية وساحات أخرى، وإما رفع الميزانية إلى 177 مليار شيكل، بما يتناسب وحجم المهام المطلوبة.

كما أشارت الصحيفة إلى أنّ الخلاف الحاد بين المؤسسة العسكرية والمستوى السياسي، إلى جانب المخاوف من تضرر الأداء العملياتي، قد يدفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد اجتماع عاجل، يوم الثلاثاء المقبل، بهدف حسم الخلاف واتخاذ قرار بشأن الأزمة.

الكلمات المفتاحية