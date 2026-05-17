الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي تقدير "إسرائيلي": الجيش يمر بمراحل انهيار بشرية.. يجب تسوية قضية التجنيد

عين على العدو

ميزانية جيش العدو تتآكل
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

ميزانية جيش العدو تتآكل

2026-05-17 11:29
"إسرائيل هيوم": نفاد ميزانية الجيش "الإسرائيلي" يهدد عملياته في لبنان وغزة
193

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم الإسرائيلية" أنّ ميزانية جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، والبالغة 111 مليار شيكل، نفدت قبل الوصول إلى منتصف العام 2026، ما ينذر بتداعيات واسعة على الجاهزية العسكرية والقدرات العملياتية.

بحسب الصحيفة، هذه الأزمة المالية ستؤدي إلى عدم إصلاح عشرات الدبابات وتراجع مستوى التدريبات العسكرية، إضافة إلى تأثر القدرات العملياتية وبناء المواقع العسكرية، مع اقتراب توقف خطوط الإنتاج في الصناعات الأمنية، وغيرها من القطاعات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية.

في ظل هذه التطورات، نقل الجيش "الإسرائيلي" رسالة واضحة إلى المستوى السياسي، مفادها أنّ استمرار المهام الحالية يتطلب إما تقليص العمليات العسكرية وحجم القوات المنتشرة في لبنان وغزّة والضفة الغربية وساحات أخرى، وإما رفع الميزانية إلى 177 مليار شيكل، بما يتناسب وحجم المهام المطلوبة.

كما أشارت الصحيفة إلى أنّ الخلاف الحاد بين المؤسسة العسكرية والمستوى السياسي، إلى جانب المخاوف من تضرر الأداء العملياتي، قد يدفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد اجتماع عاجل، يوم الثلاثاء المقبل، بهدف حسم الخلاف واتخاذ قرار بشأن الأزمة.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الاعتداءات الصهيونية على لبنان العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
يوسي يهوشع: الجيش
يوسي يهوشع: الجيش "الإسرائيلي" ينهار ويواجه أزمة قوة بشرية ونقصًا حادًا بالمقاتلين
عين على العدو منذ 12 ساعة
دافيدي بن تسيون يحذر من استنزاف طويل في لبنان: لا ربح في حرب ممتدة
دافيدي بن تسيون يحذر من استنزاف طويل في لبنان: لا ربح في حرب ممتدة
عين على العدو منذ 13 ساعة
تقدير
تقدير "إسرائيلي": الجيش يمر بمراحل انهيار بشرية.. يجب تسوية قضية التجنيد
عين على العدو منذ 18 ساعة
ميزانية جيش العدو تتآكل
ميزانية جيش العدو تتآكل
عين على العدو منذ 18 ساعة
مقالات مرتبطة
لا تسألوا عن عقل جوزيف عون؟
لا تسألوا عن عقل جوزيف عون؟
مقالات مختارة منذ ساعتين
نيويورك تايمز:
نيويورك تايمز: "إسرائيل" أقامت قواعد سرّية في العراق استعدادًا لعمليات ضد إيران
عربي ودولي منذ 3 ساعات
قالیباف: التواجد الأميركي في المنطقة يوفر الأرضية لانعدام الأمن
قالیباف: التواجد الأميركي في المنطقة يوفر الأرضية لانعدام الأمن
إيران منذ 6 ساعات
يوسي يهوشع: الجيش
يوسي يهوشع: الجيش "الإسرائيلي" ينهار ويواجه أزمة قوة بشرية ونقصًا حادًا بالمقاتلين
عين على العدو منذ 12 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة