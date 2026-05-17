أعرب رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف عن أمله بعقد جولة ثانية من المباحثات المباشرة، بين الولايات المتحدة وإيران، بما يفضي إلى "سلام دائم" بين الجانبين.

وقال شريف إن باكستان: "متفائلة بتحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران"، مضيفًا أن بلاده تعمل "على بذل قصارى جهدها" لضمان ذلك باستضافة جولة جديدة من المفاوضات في إسلام آباد"، بحسب ما نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية.

هذا؛ وتقود باكستان، خلال المرحلة الحالية، جهود وساطة بين واشنطن وطهران، بعدما استضافت إسلام آباد، في الشهر الماضي، جولة مفاوضات بين وفدين أميركي وإيراني، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ الثامن من نيسان/أبريل المنصرم، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب.

