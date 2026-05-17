تتواصل الاعتداءات "الإسرائيلية" على مناطق جنوب لبنان، في ظل استمرار العدوان والخروقات المتكررة لاتفاق الهدنة المعلن، وذلك بعد يومين فقط من إعلان السلطة السياسية في لبنان التوصل إلى اتفاق مع العدو يقضي بتمديد الهدنة لمدة 45 يومًا إضافية، من دون أن تظهر أي مفاعيل فعلية لهذا الاتفاق على أرض الواقع.

هذا؛ ومنذ ساعات الفجر الأولى وحتى الصباح، شهدت قرى قضاء النبطية قصفًا مدفعيًا "إسرائيليًا" استهدف بلدات: زوطر الشرقية، يحمر الشقيف، كفرتبنيت، النبطية الفوقا وميفدون. كما سُجلت غارة حربية معادية استهدفت بلدة زوطر الشرقية، بالتزامن مع هجوم نفذته طائرة مسيّرة "إسرائيلية" على بلدة جبشيت، وسط استمرار تحليق الطيران المسيّر المعادي على علو منخفض في أجواء قرى النبطية.

في منطقة صور، تواصلت الاعتداءات "الإسرائيلية" بقصف مدفعي استهدف: بلدات كفرا، تولين، مجدل سلم، الغندورية، شقراء والقليلة. كذلك سُجلت غارات على بلدتي طير دبا وصدّيقين في الجنوب. فيما شنّ الطيران الحربي المعادي غارة على بلدة الغندورية، ونفذت مروحية "إسرائيلية" غارة على مدينة الخيام.

أما في البقاع الغربي، فقد شنّت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" ثلاث غارات استهدفت أطراف بلدة يحمر البقاعية، ولا سيما مزارع لتربية المواشي. كما تعرضت بلدة سحمر لغارتين نفذتهما الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة المعادية.

الكلمات المفتاحية