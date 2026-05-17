في اليوم الـ٢٢٠ من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق في مختلف مناطق قطاع غزة .

هذا؛ وأعلنت مصادر طبية استشهاد ٣ فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف "إسرائيلي" على مدينة غزة، خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس رسميًا استشهاد قائدها عز الدين الحداد في عملية اغتيال نفذتها "إسرائيل" في مدينة غزة. وقالت الكتائب في بيان لها: "إن الحداد استشهد وزوجه وابنته وعدد من أبناء الشعب الفلسطيني ليلتحقوا بولديّ العائلة (صهيب ومؤمن)، واللذين ارتقيا خلال معركة طوفان الأقصى".

وأضافت في بيان لها :"لقد آن لهذا الأسد الهصور أن يستريح بعد عقودٍ من الجهاد والمقاومة ومطاردة الأعداء، والتي تُوجت بدوره البارز في عبور السابع من أكتوبر المجيد، وقيادته للمعركة الدفاعية في لواء غزة الذي أذاق رجالُه الاحتلال الويلات كما في كل الألوية المجاهدة، وصولًا إلى قيادته هيئة أركان القسام خلفًا للشهيدين محمد الضيف ومحمد السنوار، في مرحلةٍ بالغة الحساسية والدقة، نجح خلالها في قيادة المعركة بكل اقتدار، وتحقيق إنجازاتٍ مهمةٍ تُوجت بتحرير مئات الأسرى من سجون الاحتلال".

هذا؛ ويواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عمليات الاغتيال، فقد استشهد فلسطينيان في قصف استهدف سيارة في شارع الشفاء غرب مدينة غزة . وفجر اليوم الأحد، استشهد فلسطيني جراء استهداف طائرات "إسرائيلية" مجموعة من المواطنين أمام مدرسة أبو حسين، في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" حي الشيخ ناصر شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأصيب مواطنان، إحداهما طفل برصاص الجيش "الإسرائيلي" قرب دوار أبو حميد، وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة؛ كذلك أطلق النار بكثافة على حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء ٨٧٣ إضافة إلى ٢٥٤٣ مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٧١ شهيدًا من تحت الأنقاض؛ وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة :"إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣، قد بلغ ٧٢٧٥٧ والمصابين ١٧٢٦٤٥ .

