شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد (17 أيار 2026)، حملة اعتقالات واقتحامات واسعة طالت مدنًا وقرى في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

هذا؛ وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن فتى يبلغ من العمر 17 عامًا قد أُصيب بالرصاص "الإسرائيلي" الحي، بالقرب من مخيم نور شمس في طولكرم شمالي الضفة، خلال اقتحامٍ للاحتلال.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرى رمانة وعانين وسيريس والطيبة، ونفذت مداهمات لعدد من المنازل وسط انتشار عسكري واسع.

وفي قلقيلية، طالت اقتحامات الاحتلال قرية كفر قدوم، حيث جرت مداهمات لعدد من المنازل واعتقال عدد من المواطنين.

وشهدت محافظة رام الله والبيرة اقتحامات لعدة قرى، بينها كوبر ودير جرير وعبوين وعرورة، تخللها اعتقال شاب خلال مداهمة أحد المنازل. كذلك، داهمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا، حيث نفذت عمليات تفتيش واعتقال.

وفي الخليل، شملت الاقتحامات "الإسرائيلية" المدينة وبلدات سعير والشيوخ، وتخللها مداهمات وإطلاق نار في قرية الهجرة.

كذلك اعتدى مستوطنون "إسرائيليون" على سيارة لأحد الفلسطينيين، وخطّوا شعاراتٍ معاديةً في منطقة صافا، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

