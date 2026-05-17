كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد الحوثي يبارك لكتائب القسام باستشهاد الحداد ويؤكد ثبات موقف اليمن مع فلسطين
2026-05-17 16:00
وجه قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي برقية عزاء ومباركة لكتائب القسام باستشهاد قائد أركانها القائد المجاهد عز الدين الحداد، قائلًا: "نعزي ونبارك لإخوتنا المجاهدين الأعزاء في كتائب القسام استشهاد الأخ المجاهد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام".

وأضاف: "جريمة استهداف الحداد وعائلته تأتي ضمن سلسلة من الجرائم الصهيونية التي لم تتوقف طوال الفترة الماضية بحق أبناء غزة والضفة وحملات التدنيس للمسجد الأقصى الشريف"، مؤكدًا أن "التضحيات العظيمة لاتزيد كتائب القسام المجاهدة وبقية فصائل المقاومة والمجاهدين في محور المقاومة إلا قوة وعزيمة وصبرًا وجهادًا مستمرًا ضد أعداء الله".  

وشدد السيد الحوثي على ثبات موقف اليمن مع أبناء غزة وبقية الشعب الفلسطيني المظلوم وبقية أبناء أمتنا في لبنان وإيران وغيرها.

وتابع: "ثقتنا بنصر الله كبيرة أمام هذه الهجمة الصهيونية على أمتنا ومقدساتنا وعاقبة الجهاد والمواجهة هي لصالح المؤمنين طال الأمد أم قصر بل إن نصر الله قريب".
 

فلسطين المحتلة اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كتائب القسام
