وجه قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي برقية عزاء ومباركة لكتائب القسام باستشهاد قائد أركانها القائد المجاهد عز الدين الحداد، قائلًا: "نعزي ونبارك لإخوتنا المجاهدين الأعزاء في كتائب القسام استشهاد الأخ المجاهد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام".

وأضاف: "جريمة استهداف الحداد وعائلته تأتي ضمن سلسلة من الجرائم الصهيونية التي لم تتوقف طوال الفترة الماضية بحق أبناء غزة والضفة وحملات التدنيس للمسجد الأقصى الشريف"، مؤكدًا أن "التضحيات العظيمة لاتزيد كتائب القسام المجاهدة وبقية فصائل المقاومة والمجاهدين في محور المقاومة إلا قوة وعزيمة وصبرًا وجهادًا مستمرًا ضد أعداء الله".

وشدد السيد الحوثي على ثبات موقف اليمن مع أبناء غزة وبقية الشعب الفلسطيني المظلوم وبقية أبناء أمتنا في لبنان وإيران وغيرها.

وتابع: "ثقتنا بنصر الله كبيرة أمام هذه الهجمة الصهيونية على أمتنا ومقدساتنا وعاقبة الجهاد والمواجهة هي لصالح المؤمنين طال الأمد أم قصر بل إن نصر الله قريب".



