أفاد أحد أعضاء مجلس الشيوخ النيجيري، أن ما لا يقل عن 42 طالبًا اختُطفوا في هجوم شنته جماعة "بوكو حرام" في ولاية بورنو شمال، شرق نيجيريا.

وقال علي ندوم، الذي يمثل جنوب بورنو في الجمعية الوطنية، إن الطلاب اختطفوا خلال هجوم على مدرسة في منطقة أسكيرا-أوبا في 15 أيار/مايو.

وذكرت صحيفة "بيزنس داي نيجيريا" أن الهجوم استهدف مدرسة ثانوية حكومية نهارية في قرية موسى، حيث أفادت التقارير أن مسلحين اقتحموا المنطقة خلال الحصص الدراسية الصباحية الباكرة.

وقال ندومي إن الحادثة تركت العديد من الآباء والأوصياء في حالة من الحزن والصدمة، مضيفًا "أن حادثة اختطاف الطلاب في المدرسة أكثر رعبًا لأنها حدثت عندما كان الطلاب الفقراء والمثابرون منشغلين بحصصهم الصباحية الباكرة".

كما ناشد ندوم الأجهزة الأمنية، وخاصة الجيش النيجيري، تكثيف الجهود لإنقاذ الطلاب المختطفين.

