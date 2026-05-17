أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "الأكذوبة الكبرى التالية" التي تسوقها الولايات المتحدة للتحريض على الحرب ضد إيران هي "الحفاظ على استقرار الطاقة العالمية".

وفي معرض رده على الخطاب التصعيدي للمسؤولين الأميركيين بشأن مضيق هرمز واتهامهم لإيران بالتسبب في اضطراب سوق الطاقة العالمية، قال بقائي عبر حسابه على منصة "اكس": "يبدو أن الأكذوبة الكبرى التالية التي يسعون إليها لتبرير حربهم غير القانونية والانتقائية ضد إيران، هي ادعاء "الحفاظ على السلام واستقرار سوق الطاقة العالمية"".

وتابع بقائي: "لكن في العالم الحقيقي، إن التهور في التحريض على الحرب من جانب أميركا والكيان الصهيوني، هو الذي دمر المسارات الدبلوماسية المتقدمة، وتسبب بانعدام الأمن في الممرات الحيوية للطاقة عبر عدوان عسكري لا مبرر له ضد إيران"، مردفًا: "الآن، وبالاقتداء بـ "غوبلز" الذي كان يقول: اتهم الآخرين بما ترتكبه بنفسك؛ يتهمون إيران بزعزعة استقرار سوق الطاقة!".

وشدد على أن "هذا هو نمطهم المعتاد والمشؤوم؛ اذ يخلقون الأزمة والحرب أولًا، ثم يوسّعون نطاق نيران الحرب بادعاء "إعادة الاستقرار" و"الدفاع عن السلام"".

