كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إيران

بقائي ردًا على ادعاءات واشنطن بشأن استقرار مضيق هرمز: الكذبة المقبلة لتبرير الحرب
2026-05-17 17:01
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "الأكذوبة الكبرى التالية" التي تسوقها الولايات المتحدة للتحريض على الحرب ضد إيران هي "الحفاظ على استقرار الطاقة العالمية".

وفي معرض رده على الخطاب التصعيدي للمسؤولين الأميركيين بشأن مضيق هرمز واتهامهم لإيران بالتسبب في اضطراب سوق الطاقة العالمية، قال بقائي عبر حسابه على منصة "اكس": "يبدو أن الأكذوبة الكبرى التالية التي يسعون إليها لتبرير حربهم غير القانونية والانتقائية ضد إيران، هي ادعاء "الحفاظ على السلام واستقرار سوق الطاقة العالمية"".

وتابع بقائي: "لكن في العالم الحقيقي، إن التهور في التحريض على الحرب من جانب أميركا والكيان الصهيوني، هو الذي دمر المسارات الدبلوماسية المتقدمة، وتسبب بانعدام الأمن في الممرات الحيوية للطاقة عبر عدوان عسكري لا مبرر له ضد إيران"، مردفًا: "الآن، وبالاقتداء بـ "غوبلز" الذي كان يقول: اتهم الآخرين بما ترتكبه بنفسك؛ يتهمون إيران بزعزعة استقرار سوق الطاقة!".

وشدد على أن "هذا هو نمطهم المعتاد والمشؤوم؛ اذ يخلقون الأزمة والحرب أولًا، ثم يوسّعون نطاق نيران الحرب بادعاء "إعادة الاستقرار" و"الدفاع عن السلام"".

العميد قاآني: دماء الشهيد الحداد ستكون مصدر إلهام للمجاهدين حتى تحرير القدس
