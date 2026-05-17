قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إن استشهاد قائد كتائب القسام خلال وقف إطلاق النار يؤكد مجددًا نقض العهد وغدر الكيان الصهيوني.

وكتب قاليباف في رسالة له بمناسبة استشهاد القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس": "مرة أخرى، تلوثت يد الكيان الصهيوني الإجرامي بدماء مجاهد كبير وصبور، ففي الوقت الذي كان فيه وقف إطلاق النار في غزة الباسلة سائدًا ظاهريًا بوعود الجناة الكذبة، استشهد عز الدين الحداد، قائد كتائب عز الدين القسام الباسلة، على يد العصابة الصهيونية الإجرامية، برفقة زوجته وابنته".

وأضاف: "لقد أمضى هذا الأخ المجاهد حياته في مقاومة محتلي أرضه، إما في ميدان القتال أو في سجون الجلادين الصهاينة، وقدم ابنته في هذا السبيل".

وأوضح قاليباف: "رغم أن سنوات عمر المحتلين لقبلة المسلمين الأولى (القدس) مليئة بالجرائم والخيانات المختلفة، إلا أن استشهاده في زمن وقف إطلاق النار يؤكد مجددًا غدرهم ونقضهم للعهود".

وتابع: "بدون شك، إن الوعد الإلهي غير قابل للتغيير، ومع استمرار خط المقاومة، فإن مصير شعب وأرض فلسطين سيُحدده الفلسطينيون الأبرار".



