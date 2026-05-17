نعت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى الشعب الفلسطيني المجاهد والأمة العربية والإسلامية، قائد هيئة أركان كتائب الشهيد عزالدين القسام، الشهيد القائد/ عز الدين الحداد "أبو صهيب"، الذي ارتقى بعملية اغتيال صهيونية جبانة برفقة زوجته وابنته وعددًا من المواطنين".

وأشارت السرايا في بيان لها اليوم الأحد 17 أيار/مايو 2026، إلى أن هذه الجريمة "خرق جديد وواضح لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة".

أضاف البيان: "لقد كان الشهيد القائد عز الدين الحداد رجلًا من رجال فلسطين والأمة الذين حملوا على عاتقهم الدفاع عن كرامتها وشرفها، وقاتل بعزمٍ ويقين حتى نال شرف الشهادة التي يتطلع إليه كل مجاهد أمين".

وشدد البيان على أن "استشهاد القائد أبو صهيب يؤكد من جديد أن قادة المقاومة تتقدم صفوف المواجهة والقتال في الميدان، وإن هذه الدماء ستكون النور لكل المجاهدين الذين يرقبون الخلاص من عدونا الصهيوني المجرم، وإننا بدماء القادة نزداد قوةً وعزماً وصلابةً وبعون الله سيستمر نهجهم ووهجهم حتى حرية كامل فلسطين".

الكلمات المفتاحية