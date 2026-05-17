أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامية (البرلمان) الإيراني، إبراهيم رضائي أن إيران ستوجه للولايات المتحدة ضربات قوية إذا أقدمت على مهاجمتها.

وشدد رضائي في تصريح له اليوم الأحد 17 أيار/مايو 2026 على أن الحرب المقبلة ستجعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أكثر خزيًا وفضيحة".

وأشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إلى أن "إيران مستعدة للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق لكن بعد أن توافق الولايات المتحدة على شروطنا".

وأكد رضائي قائلًا: "مستعدون لكافة السيناريوهات والولايات المتحدة لن تأخذ بالمفاوضات ما لم تتمكن من أخذه عبر الحرب".

وختم مشددًا على أن "إيران لن تتراجع عن شروطها وعلى الولايات المتحدة أن تقبل بحقنا في الحصول على الطاقة النووية".

الكلمات المفتاحية