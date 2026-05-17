الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الحصاد الشهري لعمليات المقاومة الإسلامية من تاريخ 17-04-2026 حتى 16-05-2026

إيران

رضائي: الحرب المقبلة ستجعل ترامب أكثر خزيًا وفضيحة
🎧 إستمع للمقال
إيران

رضائي: الحرب المقبلة ستجعل ترامب أكثر خزيًا وفضيحة

2026-05-17 22:32
125

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامية (البرلمان) الإيراني، إبراهيم رضائي أن إيران ستوجه للولايات المتحدة ضربات قوية إذا أقدمت على مهاجمتها.

وشدد رضائي في تصريح له اليوم الأحد 17 أيار/مايو 2026 على أن الحرب المقبلة ستجعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أكثر خزيًا وفضيحة".

وأشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إلى أن "إيران مستعدة للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق لكن بعد أن توافق الولايات المتحدة على شروطنا".

وأكد رضائي قائلًا: "مستعدون لكافة السيناريوهات والولايات المتحدة لن تأخذ بالمفاوضات ما لم تتمكن من أخذه عبر الحرب".

وختم مشددًا على أن "إيران لن تتراجع عن شروطها وعلى الولايات المتحدة أن تقبل بحقنا في الحصول على الطاقة النووية".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الولايات المتحدة
إقرأ المزيد
المزيد
العميد قاآني: دماء الشهيد الحداد ستكون مصدر إلهام للمجاهدين حتى تحرير القدس
العميد قاآني: دماء الشهيد الحداد ستكون مصدر إلهام للمجاهدين حتى تحرير القدس
إيران منذ 4 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 5 ساعات
إيران ستتابع دوليًا الاعتداءات على تراثها الثقافي
إيران ستتابع دوليًا الاعتداءات على تراثها الثقافي
إيران منذ 6 ساعات
قالیباف: التواجد الأميركي في المنطقة يوفر الأرضية لانعدام الأمن
قالیباف: التواجد الأميركي في المنطقة يوفر الأرضية لانعدام الأمن
إيران منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
لا تسألوا عن عقل جوزيف عون؟
لا تسألوا عن عقل جوزيف عون؟
مقالات مختارة منذ ساعتين
ابن زايد يغامر بمستقبل الإمارات: فلْتكن حربًا
ابن زايد يغامر بمستقبل الإمارات: فلْتكن حربًا
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
نيويورك تايمز:
نيويورك تايمز: "إسرائيل" أقامت قواعد سرّية في العراق استعدادًا لعمليات ضد إيران
عربي ودولي منذ 3 ساعات
قنوات تواصل مباشرة مع إيران: الأوروبيون يريدون عبور «هرمز»
قنوات تواصل مباشرة مع إيران: الأوروبيون يريدون عبور «هرمز»
مقالات مختارة منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة