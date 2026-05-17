كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

وزارة الدفاع الإيرانية: ترامب لا يتوقف عن الكذب
2026-05-17 22:50
لفت المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي، إلى سياسة الكذب التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحاته، مؤكدًا أن "ترامب لا يكف عن الكذب"، مشيرًا إلى أنه بات ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنامين نتنياهو "من أكثر الوجوه المنفورة في العالم، والتي تبغضها الشعوب الحرة ومنها الشعب الإيراني".

وفي تصريح أدلى به للصحافيين خلال مراسم إحياء ذكرى شهداء وزارة الدفاع الإيرانية ودعم القوات المسلحة، التي أقيمت مساء اليوم الأحد 17 أيار/مايو 2026 في جنوب طهران، فنّد العميد طلائي، مزاعم ترامب الفارغة حول تدمير القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال العميد طلائي: "إن الرد على هذه الأكاذيب قد قُدّم في ساحة معركة رمضان في الحرب الثالثة المفروضة، حيث انهارت الهيمنة الأميركية على مستوى العالم". مؤكدًا أن "الشعب الإيراني وقواته المسلحة على أهبة الاستعداد للرد بحزم على أي تهديد أو عدوان".

أضاف: "إن الأحادية الأميركية تقترب من نهايتها، والعالم، يتجه نحو التعددية التي ستحل محل الأحادية الأميركية معتمدًا على حرب رمضان والمقاومة الباسلة والدفاع المستميت للشعب الإيراني".

وختم العميد طلائي مشيرًا إلى أن "الكيان الصهيوني أيضًا يُقصر عمره بسبب جرائمه والمقاومة الواسعة المتصاعدة في إيران والمنطقة".

الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
العميد قاآني: دماء الشهيد الحداد ستكون مصدر إلهام للمجاهدين حتى تحرير القدس
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران ستتابع دوليًا الاعتداءات على تراثها الثقافي
قالیباف: التواجد الأميركي في المنطقة يوفر الأرضية لانعدام الأمن
ابن زايد يغامر بمستقبل الإمارات: فلْتكن حربًا
قنوات تواصل مباشرة مع إيران: الأوروبيون يريدون عبور «هرمز»
العميد قاآني: دماء الشهيد الحداد ستكون مصدر إلهام للمجاهدين حتى تحرير القدس
