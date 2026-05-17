الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي اتحاد الوفاء لنقابات العمال: لبنان لن يعود إلى زمن الإذعان

إيران

قالیباف: التواجد الأميركي في المنطقة يوفر الأرضية لانعدام الأمن
🎧 إستمع للمقال
إيران

قالیباف: التواجد الأميركي في المنطقة يوفر الأرضية لانعدام الأمن

2026-05-17 23:07
128

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران "محمد باقر قاليباف" خلال لقائه مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اليوم الأحد 17 أيار/مايو 2026، إن بعض دول المنطقة كانت تظن أن التواجد الأميركي يوفّر لها الأمن، إلا أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن التواجد الأميركي في المنطقة ليس فقط لا يحقق الأمن، بل يوفر الأرضية لانعدام الأمن فيها.

وأضاف: "إننا نثمن دعم الشعب والحكومة في باكستان للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الحرب الأخيرة؛ وإن الشعب الإيراني والمسؤولين في البلاد يدركون تمامًا دعم حكومة باكستان، كما أن قائد الثورة الإسلامية أولى في رسالته الأولى اهتمامًا خاصًا بباكستان".

وتابع قائلًا: "إن العلاقات الثنائية بين طهران وإسلام آباد جيدة في الوقت الراهن"؛ مؤكدا ضرورة تعزيز وتسريع التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وقال: "في هذا المسار فإن تطوير التعاون البرلماني مدرج أيضا على جدول أعمالنا".

وشدد "قاليباف" على "أن الحرب المفروضة الأخيرة ضد إيران أظهرت أن أميركا والكيان الصهيوني لا يجلبان سوى الشرّ وعدم الاستقرار لدول وشعوب المنطقة؛ مؤکدًا أن السبيل لتجاوز هذه الظروف يتمثل في أن توفر دول المنطقة، من خلال الثقة والتعاون فيما بينها، الأرضيةَ لإقامة وتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون السياسي والأمني.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني باكستان محمد باقر قاليباف العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الولايات المتحدة
إقرأ المزيد
المزيد
العميد قاآني: دماء الشهيد الحداد ستكون مصدر إلهام للمجاهدين حتى تحرير القدس
العميد قاآني: دماء الشهيد الحداد ستكون مصدر إلهام للمجاهدين حتى تحرير القدس
إيران منذ 4 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 5 ساعات
إيران ستتابع دوليًا الاعتداءات على تراثها الثقافي
إيران ستتابع دوليًا الاعتداءات على تراثها الثقافي
إيران منذ 6 ساعات
قالیباف: التواجد الأميركي في المنطقة يوفر الأرضية لانعدام الأمن
قالیباف: التواجد الأميركي في المنطقة يوفر الأرضية لانعدام الأمن
إيران منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
لا تسألوا عن عقل جوزيف عون؟
لا تسألوا عن عقل جوزيف عون؟
مقالات مختارة منذ ساعتين
ابن زايد يغامر بمستقبل الإمارات: فلْتكن حربًا
ابن زايد يغامر بمستقبل الإمارات: فلْتكن حربًا
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
نيويورك تايمز:
نيويورك تايمز: "إسرائيل" أقامت قواعد سرّية في العراق استعدادًا لعمليات ضد إيران
عربي ودولي منذ 3 ساعات
قنوات تواصل مباشرة مع إيران: الأوروبيون يريدون عبور «هرمز»
قنوات تواصل مباشرة مع إيران: الأوروبيون يريدون عبور «هرمز»
مقالات مختارة منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة