قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران "محمد باقر قاليباف" خلال لقائه مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اليوم الأحد 17 أيار/مايو 2026، إن بعض دول المنطقة كانت تظن أن التواجد الأميركي يوفّر لها الأمن، إلا أن الأحداث الأخيرة أظهرت أن التواجد الأميركي في المنطقة ليس فقط لا يحقق الأمن، بل يوفر الأرضية لانعدام الأمن فيها.

وأضاف: "إننا نثمن دعم الشعب والحكومة في باكستان للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الحرب الأخيرة؛ وإن الشعب الإيراني والمسؤولين في البلاد يدركون تمامًا دعم حكومة باكستان، كما أن قائد الثورة الإسلامية أولى في رسالته الأولى اهتمامًا خاصًا بباكستان".

وتابع قائلًا: "إن العلاقات الثنائية بين طهران وإسلام آباد جيدة في الوقت الراهن"؛ مؤكدا ضرورة تعزيز وتسريع التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وقال: "في هذا المسار فإن تطوير التعاون البرلماني مدرج أيضا على جدول أعمالنا".

وشدد "قاليباف" على "أن الحرب المفروضة الأخيرة ضد إيران أظهرت أن أميركا والكيان الصهيوني لا يجلبان سوى الشرّ وعدم الاستقرار لدول وشعوب المنطقة؛ مؤکدًا أن السبيل لتجاوز هذه الظروف يتمثل في أن توفر دول المنطقة، من خلال الثقة والتعاون فيما بينها، الأرضيةَ لإقامة وتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون السياسي والأمني.

