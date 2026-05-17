أكد إتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان أن "اتفاق 17 أيار شكّل صفحة سوداء في تاريخ التآمر على لبنان وقضيته الوطنية"، مشددًا على أن "إرادة الشعب المقاوم كانت، وستبقى، أقوى من كل مشاريع الإذعان والتطبيع ومحاولات إخضاع الوطن للإرادة الصهيوأميركية".

وأضاف الاتحاد في بيان اليوم الأحد 17 أيار/مايو 2026: "إن ما يُطرح اليوم تحت مختلف العناوين ليس سوى إعادة إنتاج لمشروع الاستسلام ذاته، ولكن بصيغ أكثر خطورة، تستهدف إسقاط حق لبنان الطبيعي في المقاومة والدفاع عن أرضه وسيادته وثرواته الوطنية، وتحويل العدو الصهيوني إلى شريك مفروض على اللبنانيين بالقوة السياسية والضغوط الدولية".

ورأى الاتحاد أن "العدو "الإسرائيلي"، الذي يواصل اعتداءاته واحتلاله وتهديده اليومي للبنان، ويعلن جهارًا أطماعه بمياهنا وأرضنا وثرواتنا، لا يمكن أن يكون شريك سلام، بل هو عدو وجودي لا يفهم إلا لغة القوة والصمود والمقاومة".

