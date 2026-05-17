كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

اتحاد الوفاء لنقابات العمال: لبنان لن يعود إلى زمن الإذعان
اتحاد الوفاء لنقابات العمال: لبنان لن يعود إلى زمن الإذعان

2026-05-17 23:19

2026-05-17 23:19
أكد إتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان أن "اتفاق 17 أيار شكّل صفحة سوداء في تاريخ التآمر على لبنان وقضيته الوطنية"، مشددًا على أن "إرادة الشعب المقاوم كانت، وستبقى، أقوى من كل مشاريع الإذعان والتطبيع ومحاولات إخضاع الوطن للإرادة الصهيوأميركية".

وأضاف الاتحاد في بيان اليوم الأحد 17 أيار/مايو 2026: "إن ما يُطرح اليوم تحت مختلف العناوين ليس سوى إعادة إنتاج لمشروع الاستسلام ذاته، ولكن بصيغ أكثر خطورة، تستهدف إسقاط حق لبنان الطبيعي في المقاومة والدفاع عن أرضه وسيادته وثرواته الوطنية، وتحويل العدو الصهيوني إلى شريك مفروض على اللبنانيين بالقوة السياسية والضغوط الدولية".

ورأى الاتحاد أن "العدو "الإسرائيلي"، الذي يواصل اعتداءاته واحتلاله وتهديده اليومي للبنان، ويعلن جهارًا أطماعه بمياهنا وأرضنا وثرواتنا، لا يمكن أن يكون شريك سلام، بل هو عدو وجودي لا يفهم إلا لغة القوة والصمود والمقاومة".

