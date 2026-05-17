نعى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن يوسف حسن المداني، قائد هيئة الأركان في كتائب القسام، القائد الجهادي الكبير الشهيد عز الدين الحداد، الذي ارتقى إلى ربه شهيداً إثر غارة صهيونية غادرة، استهدفته ومعه ثلة من المدنيين الأبرياء في خرق سافر لكل العهود والمواثيق خلال فترة الهدنة، مؤكدًا أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل جنبًا إلى جنب محور المقاومة المعركة حتى تحرير المسجد الأقصى المبارك وإزالة الكيان الصهيوني الغاصب.

وقال اللواء الركن المداني في رسالة وجهها إلى المجاهدين في كتائب القسام: "إننا في وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية، إذ نتقدم إليكم بخالص العزاء والمواساة، لنؤكد لكم أن هذا المصاب الجلل هو مصابنا، وأن هذا الفقد هو فقدنا جميعًا".

أضاف: "إن استشهاد هذا القائد العظيم لا يشكل خسارة على حركة حماس وكتائب القسام فحسب، بل هو خسارة فادحة للأمة العربية والإسلامية جمعاء، فأمثال هؤلاء القادة هم الذخر الحقيقي، والمكسب العظيم، والرصيد الباقي الذي تعتز به الأمة وتستند إليه في مسيرة جهادها وعزتها ونهضتها".

وتابع اللواء المداني: "إننا نشيد بمواقفكم البطولية، وبثبات حركة حماس وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية، إذ تقفون اليوم في الخندق المتقدم للأمة الإسلامية في مواجهة أئمة الكفر والطغيان والاستكبار، حمايةً لشعوب الأمة، وصوناً لحقوقها، وذوداً عن مقدساتها في فلسطين وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك".

وأردف: "لقد برهنتم بقوافل الشهداء العظماء قادةً وافراداً أن الجهاد والتضحية والعمل الدؤوب هو الضمانة الحقيقية الوحيدة لردع المعتدين وكف أذاهم، أما المجتمع الدولي والأنظمة الخانعة، فقد أثبتت التجارب أنها أعجز من أن تمنع هذا العدو من ارتكاب جرائمه، أو تلزمه بتنفيذ تعهداته؛ فالمجرم لا يُردع إلا بالقوة والمقاومة".

ولفت إلى أن "هذا العدو الغادر قد أثبت مرة أخرى أنه لا يرعى عهدًا ولا ميثاقًا، ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، وأنه يغتنم أي فرصة للنيل من الأمة واستهداف قادتها دون رادعٍ يردعه، وإننا أمام هذا الواقع، لنجدد التأكيد على أننا معكم وإلى جانبكم في كل الظروف والحالات، ومستمرون في سبيل ذلك بالتضحية بكل غالٍ ونفيس حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، ويحقق الله على أيدينا وأيديكم النصر الموعود".

وأكد أن "دماء هذا الشهيد ودماء الشهداء الكرام ستجرف هؤلاء المحتلين الصهاينة وأننا بإذن الله ومع بعض سنكمل مشوار الشهداء حتى تحرير الأرض، وتحرير المسجد الأقصى الشريف بإذن الله تعالى".

وختم اللواء المداني معلنًا: "أننا نؤكد في القوات المسلحة أننا جنباً إلى جنب مع كتائب عز الدين القسام وأخوتنا المجاهدين في فلسطين ومحور المقاومة سنواصل هذه المعركة حتى تحرير الأقصى الشريف وإزالة هذا الكيان الغاصب إن شاء الله، ونؤكد وقوف الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني ووقوفنا في القوات المسلحة اليمنية مع المجاهدين الأعزاء في فلسطين جنباً إلى جنب وكتفاً بكتف، وكلنا ثقة بوعد الله الحق وإن عدتم عدنا".

الكلمات المفتاحية