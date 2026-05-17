الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

إيران

إيران ستتابع دوليًا الاعتداءات على تراثها الثقافي
🎧 إستمع للمقال
إيران

إيران ستتابع دوليًا الاعتداءات على تراثها الثقافي

2026-05-17 23:58
122

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية كاظم غريب‌ آبادي أن "التراث الثقافي الإيراني ليس مجرد ثروة وطنية للإيرانيين، بل هو جزء من الذاكرة المشتركة للبشرية جمعاء"، معلنًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقوم بتسجيل وتوثيق أي اعتداء على تراثها الثقافي ومتابعته في إطار المسؤولية الدولية.

وكتب غريب ‌آبادي، في مدونة له عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد بمناسبة "اليوم العالمي للمتاحف والتراث الثقافي": "إن اليوم العالمي للمتاحف والتراث الثقافي هذا العام يحمل لإيران صبغة مختلفة؛ فإلى جانب الاحتفاء بالهوية الحضارية للشعب الإيراني، يجب الحديث عن الأضرار التي لحقت بعشرات المتاحف والمباني التاريخية والمعالم الثقافية في البلاد جراء الهجمات الأميركية والصهيونية؛ وهي آثار تعد من الممتلكات الثقافية المحمية بموجب القانون الدولي".

وأضاف غريب آبادي: "لقد تضرر ما لا يقل عن 149 أثرًا تاريخيًا ومتحفًا في 20 محافظة في البلاد من جراء الحرب المفروضة الأخيرة؛ بما في ذلك خمسة آثار مسجلة عالميًا و54 متحفًا.

وشدد على "أن الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي الإيراني خلال العدوان الأخير، تُظهر بأن نطاق الانتهاكات المرتكبة قد تجاوز مبدأ حظر اللجوء إلى القوة وحماية المدنيين، ليستهدف أيضًا الذاكرة التاريخية والحضارية للشعب الإيراني. إن هذا الوضع هو تجسيد واضح للسلوك الخارج عن القانون للنظام الأمريكي والكيان الصهيوني".

وختم غريب آبادي: "إن التراث الثقافي الإيراني ليس مجرد ثروة وطنية للإيرانيين، بل هو جزء من الذاكرة المشتركة للبشرية، لذا فإن جمهورية  إيران الإسلامية ستقوم بتسجيل وتوثيق أي اعتداء على تراثها الثقافي ومتابعته في إطار المسؤولية الدولية، ولن تسمح لأي قوة بأن تجعل تاريخ شعب إيران العظيم ضحيةً لمآربها العسكرية والسياسية".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
العميد قاآني: دماء الشهيد الحداد ستكون مصدر إلهام للمجاهدين حتى تحرير القدس
العميد قاآني: دماء الشهيد الحداد ستكون مصدر إلهام للمجاهدين حتى تحرير القدس
إيران منذ 4 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 5 ساعات
إيران ستتابع دوليًا الاعتداءات على تراثها الثقافي
إيران ستتابع دوليًا الاعتداءات على تراثها الثقافي
إيران منذ 6 ساعات
قالیباف: التواجد الأميركي في المنطقة يوفر الأرضية لانعدام الأمن
قالیباف: التواجد الأميركي في المنطقة يوفر الأرضية لانعدام الأمن
إيران منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
ابن زايد يغامر بمستقبل الإمارات: فلْتكن حربًا
ابن زايد يغامر بمستقبل الإمارات: فلْتكن حربًا
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
نيويورك تايمز:
نيويورك تايمز: "إسرائيل" أقامت قواعد سرّية في العراق استعدادًا لعمليات ضد إيران
عربي ودولي منذ 3 ساعات
قنوات تواصل مباشرة مع إيران: الأوروبيون يريدون عبور «هرمز»
قنوات تواصل مباشرة مع إيران: الأوروبيون يريدون عبور «هرمز»
مقالات مختارة منذ 4 ساعات
العميد قاآني: دماء الشهيد الحداد ستكون مصدر إلهام للمجاهدين حتى تحرير القدس
العميد قاآني: دماء الشهيد الحداد ستكون مصدر إلهام للمجاهدين حتى تحرير القدس
إيران منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة