إيران

العميد قاآني: دماء الشهيد الحداد ستكون مصدر إلهام للمجاهدين حتى تحرير القدس
العميد قاآني: دماء الشهيد الحداد ستكون مصدر إلهام للمجاهدين حتى تحرير القدس

2026-05-18 01:30
98

بارك قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني في رسالة باستشهاد قائد هيئة أركان كتائب الشهيد عزالدين القسام، القائد الكبير والمجاهد عز الدين الحداد (أبو صهيب) الذي ارتقى في جريمة اغتيال صهيونية مع زوجته وابنته وعددًا من المواطنين، في خرق جديد وواضح لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وأكد العميد قاآني في رسالة تعزية أن "الاغتيال الغادر للقائد "أبو صهيب" على يد الصهاينة الجبناء يظهر أن المقاومة ما تزال حيّة في قلب غزة البطلة".

وأوضح العميد قاآني في رسالته أن "دماء الشهيد الحداد الطاهرة ستكون مصدر إلهام للمجاهدين الفلسطينيين الشباب حتى تحرير القدس وزوال الكيان المحتل".
 

