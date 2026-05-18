يشهد قطاع غزة‏ منذ أيام تصعيدًا ميدانيًا متواصلًا مع استمرار القصف الجوي والمدفعي "الإسرائيلي"، في مناطق متفرقة من القطاع.

هذا؛ وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد ٩ فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في اليوم الـ٢٢١ من اتفاق وقف إطلاق النار؛ تجدد القصف المدفعي "الإسرائيلي" وإطلاق النار على الأحياء الشرقية من مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مسن فلسطيني وإصابة آخر. ونفذ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عمليات نسف للمباني في المناطق المصنفة بالصفراء شرق مدينة غزة.

كما أصيب ١٣ فلسطينيًا جراء قصف من مسيّرة "إسرائيلية" استهدفت مجموعة من المواطنين، في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. واستشهد فلسطيني متأثرًا بجراح أصيب بها في غارة سابقة على بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني آخر في قصف من مسيّرة "إسرائيلية" قرب مدرسة أبو حسين، في مخيم جباليا. في وقت سابق، استشهد فلسطينيان في غارة إسرائيلية على سيارة في شارع الشفاء غرب مدينة غزة.

في وسط القطاع، أصيب ١١ فلسطينيًا بينهم ٣ خطرة في قصف من مسيّرة "إسرائيلية" على شارع البركة جنوب مدينة دير البلح. كما استشهد ٣ فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة على تكية خيرية قرب مستشفى شهداء الأقصى، في مدينة دير البلح.

في جنوب القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة من مسيّرة على خيمة تؤوي نازحين، في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. كما نفذت مسيّرة "إسرائيلية" غارة على مجموعة من المواطنين قرب كراج رفح جنوب مدينة خان يونس؛ ما أسفر عن سقوط شهيد وإصابة آخر.

ومنذ وقف إطلاق النار؛ بلغ إجمالي عدد الشهداء ٨٧٧ إضافة إلى ٢٥٦٢ مصابًا، وتمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٧٦ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة: "إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣، قد بلغ ٧٢٧٦٣ و المصابين ١٧٢٦٦٤".



الكلمات المفتاحية