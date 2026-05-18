نفذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مع فجر اليوم الاثنين (18 أيار 2026)، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها إغلاقات للطرق واعتقالات واعتداءات نفذها مستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم.

في القدس المحتلة، أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة حزما شمال شرق المدينة، ومنعت المركبات من المرور، فيما اقتحمت قوات أخرى قرية المغير شمال شرق رام الله ومخيم العروب شمال الخليل، إلى جانب اقتحام منطقة واد عز الدين في مدينة جنين وقرية روجيب شرق نابلس.

كما داهمت قوات الاحتلال منزلًا خلال اقتحام قرية دير أبو ضعيف شرق جنين، واقتحمت بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل وبلدة بيرزيت شمال رام الله، وحي أم الشرايط في مدينة البيرة، إضافة إلى اقتحام بلدة اليامون غرب جنين وقرية تل جنوب غرب نابلس.

في سياق الاعتداءات الاستيطانية، هاجم مستوطنون بركسًا لأحد المزارعين في منطقة قماص قرب بلدة بيتا جنوب نابلس، في حين أغلقت قوات الاحتلال بالسواتر الترابية الطريق الواصل بين بلدتي بورين ومادما جنوب نابلس، كما أغلقت حاجز المربعة جنوب غرب المدينة بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية.

هذا؛ وشهدت بلدة اليامون غرب جنين استهداف المقاومة لآلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال الاقتحام، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال عمليات المداهمة والاعتقال في عدة مناطق، بينها مدينة طولكرم، حيث اعتقلت الشاب سفيان ستيتي عقب مداهمة منزله في حارة ذياب.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل، واعتقلت الشاب شادي جعافرة، بالتزامن مع اقتحام مخيم قدورة وسط مدينة رام الله، فيما اعتقلت الشابين عصام رمضان وعمر رمضان خلال اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس.

إلى ذلك؛ انطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة.

