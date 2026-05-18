ما تزال تتفاعل النشاطات الثقافية والوقفات والمسيرات، في أرجاء المخيمات الفلسطينية في شمال لبنان، إحياءً لمناسبة ذكرى النكبة الـ 78، وتأكيد التمسك بحق العودة ودعم خيار المقاومة والكفاح المسلح وصولًا إلى التحرير الكامل.

هذا؛ فقد أحيت الفصائل الفلسطينية- اللجنة الشعبية في الشمال الذكرى بوقفة تحدث فيها القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام موعد وطارق الحسين باسم الأحزاب الوطنية في عكار. أكد المتحدثون أن فلسطين والمقدسات والأسرى لن يتحرروا إلا بقبضات المقاومين الذين أثبتوا أنهم خط الدفاع الأول عن الأُمة كلها، مجددين العهد والوعد للمقاومة وشهدائها وجرحاها، حيث دعوا لمساندة قوى المقاومة في فلسطين ولبنان في نضالهم المشروع في مواجهة الغطرسة الصهيو-أميركية في أوطاننا.

نشاط كشفي

أحيت كشافة بيت المقدس وكشافة الفرقان ذكرى النكبة الفلسطينية بنشاط أقيم في مخيم نهر البارد، حيث وزّع العلم الفلسطيني ومجسم رمزي لخريطة فلسطين على المارة، بمشاركة الأهالي والكشفيين. تضمّن النشاط إقامة خيمة جسّدت معاناة الشعب الفلسطيني ومحطات من التهجير واللجوء، لتأكيد التمسك بحق العودة والهوية الوطنية الفلسطينية. كما أكد المشاركون أهمية إبقاء القضية الفلسطينية حيّة في وجدان الأجيال، وتجديد العهد على مواصلة التمسك بالحقوق الوطنية والثوابت الفلسطينية ودعم خيار المقاومة؛ لأنه السبيل الوحيد لتحرير فلسطين والمقدسات.

نشاط ثقافي

كما نظمت "مؤسسة بيت أطفال الصمود"، في مخيم نهر البارد، نشاطًا ثقافيًا وطنيًا لمناسبة الذكرى الـ 78 لنكبة فلسطين، تحت عنوان "تمسكًا بحق العودة وتجديدًا للعهد بأن تبقى فلسطين حية في القلوب"، بحضور ممثلي الفصائل الفلسطينية وجمعيات كشفية وحشد من المخيم.

وجال الحضور على الخيمة الفلسطينية التراثية، والتي نصبت داخل مركز المؤسسة وترمز للقضية الفلسطينية، حيث وضع داخلها مجسمًا لمفتاح ضخم يرمز للعودة ومطرزات تراثية شعبية وخريطة فلسطين.

كلمة المؤسسة ألقتها ليلى الجنداوي، والتي تحدثت عن ذكرى النكبة المشؤومة، وعاهدت بأن شعب فلسطين الجبار لن يكل أو يمل من متابعة نضاله المشروع وسيواصل مسيرة التضحيات التي يُقدمها يوميًا على كامل أرض فلسطين؛ حتى يتحقق الانتصار وحلم العودة الى أرضه؛ مهما طال الزمن.

هذا؛ واختتم النشاط بفقرات زجليه لأطفال الصمود ومسرحية وطنية تُجسد مشهد النكبة.

الكلمات المفتاحية