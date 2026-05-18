أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة أنه: "لا يوجد فريقان على طاولة المفاوضات في واشنطن، إنما هو فريق واحد، يعمل خدمة للمشروع الصهيو-أميركي في المنطقة".

جاء كلام حمادة خلال الاحتفال الحاشد الذي أقيم في حسينية الإمام (ع) في الهرمل، إحياءً لذكرى مرور أربعين يومًا على استشهاد المسعف في الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية كريم حسين المقهور، بحضور علماء دين وعوائل الشهداء وفعاليات وحشد من الأهالي.

أضاف حمادة: "لا يحاولن أحد أن يقدم لنا ممثلي هذه السلطة اللبنانية تحت عنوان أنهم الحريصون على لبنان، فمهما زوروا وألبسوا أقنعة، فما نفهمه أن هؤلاء جزء من المشروع الصهيو-أميركي، وهم أدوات قذرة في اليد "الإسرائيلية"".

وشدد حمادة على ضرورة مواجهة هؤلاء، مهما لبسوا من أقنعة، مؤكدًا أن المواجهة سوف تُحسم "لصالحنا، لأننا أصحاب الأرض والحقوق". ورأى أن: "لا أحد، سواء أكان رئيسًا أم غيره، وُكّل بالتفاوض عن أهل الأرض وأصحاب الحقوق، ولا يحق لمن ينتمي إلى مشروع "إسرائيلي" أن يتحدث باسم لبنان".

إلى ذلك؛ تخلل الاحتفال وضع ثلة من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية إكليلًا من الزهر على منصة الاحتفال وعرض مرثية للشهيد، إضافة إلى مجلس عزاء أحياه الشيخ طلال المسمار.

