كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

جيش العدو يهاجم أسطول الصمود المتجه نحو غزة ويستولي على سفنه
جيش العدو يهاجم أسطول الصمود المتجه نحو غزة ويستولي على سفنه

2026-05-18 12:09
أعلنت المتحدثة باسم أسطول الصمود العالمي تعرض سفينة منكي لهجوم من قوات الإحتلال "الإسرائيلي" وانقطاع الاتصال بها، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال استولوا على السفن كلها تقريبًا التي فُقد الاتصال بها.

وفي المعلومات، بدأ جيش الاحتلال باعتراض "أسطول الصمود العالمي" المتجه نحو غزة، وذلك بعد اقتراب سفن حربية منه ومطالبتها بإيقاف محركات السفن والمراكب. قوات البحرية "الإسرائيلية" تحديدًا نفّذت عملية الاعتراض للأسطول، والذي يضمّ نحو خمسين سفينة متجهة من تركيا إلى قطاع غزة.

واقتربت 4 سفن حربية "إسرائيلية" من سفن أسطول الصمود، وطلبت إيقاف محركات السفن والمراكب، وقامت باعتلائها واقتحامها.

في وقتٍ سابق، قالت الخارجية "الإسرائيلية"، في تصريحٍ لها عن أسطول الصمود: "لن نسمح بأي خرق للحصار البحري "القانوني" المفروض على غزة"، وأضافت: "أسطول الصمود المتجه إلى غزة يخدم حماس لصرف الأنظار عن رفضها نزع السلاح وعرقلة خطة ترامب للسلام"، على حدّ زعمها.

تأتي مبادرة "أسطول الصمود" ضمن تحركات دولية متواصلة لكسر الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة، منذ العام 2007، والذي تفاقمت تداعياته بصورة غير مسبوقة منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" في تشرين الأول/أكتوبر 2023. إذ نتج عنه نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية وتدمير واسع طال البنية التحتية والمرافق الصحية ومراكز الإيواء.

