الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي مسيرة شعبية حاشدة في طرابلس استنكارًا للاعتداءات الصهيونية

خاص العهد

خاص العهد

تشيلي: إحياءٌ مميّز وفعاليات خاصة في ذكرى النكبة

2026-05-18 16:09
150
نزيهة صالح - كاتب
3 مقالاً

شهدت عدة مدن في تشيلي يومي السبت والأحد بـ 16 و17 أيار 2026 فعاليات بمناسبة ذكرى النكبة، شارك فيها ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية والقضايا الإنسانية في دول العالم. 

وتميّزت فعالية مدينة فينيا ديلمار على الساحل التشيلي برفع أعلام وشعارات التأييد للبنان وإيران وسورية لتسليط الضوء على ما يجري في منطقة غرب آسيا من اعتداءات "إسرائيلية" مستمرة بمساعدة ودعم مستمر من الولايات المتحدة الأميركية.

وقد أكد الناشطون في هذا الحراك دعمهم الإنساني المطلق ورفضهم للمجازر والتدمير الهمجي وخاصة في لبنان التي وصفوها بغزة الثانية.

ومن ضمن الفعاليات، وفي الساحة العامة التي تسمى ساحة ساعة الورود تم افتتاح معرض للوحات فنية عبارة عن تطريز على القماش تحكي قصة التهجير القسري للسكان، أصحاب الأرض، سواء في فلسطين أو في جنوب لبنان، وكذلك لوحات تحكي قصة مفتاح العودة، الذي يرمز إلى التمسك بالأرض وأن العودة حتمية.

لبنان وإيران وسورية حاضرون أيضًا

وأكثر ما لفت انتباه الناس كان رفع أعلام كل من لبنان وإيران وسورية، وهذه المرة الأولى التي ترفع فيها أعلام هذه الدول إلى جانب العلم الفلسطيني.

البعض كان يسأل عن سبب رفع هذه الأعلام، فكانت باتريسيا منسقة هذه الفعالية تجيبهم وتشرح لهم قصة الظلم الذي تتعرض له شعوب هذه الدول من الولايات المتحدة الأميركية و"إسرائيل"، وكانوا يتفاعلون ويؤيدون هذا النشاط وينضمون إلى الفعالية.

والملفت أن البعض كان ممن انتخبوا الرئيس كاست اليميني الموالي للولايات المتحدة و"إسرائيل"، إذ إن الصورة لديهم لم تكن واضحة بالنسبة لدور الولايات المتحدة الأميركية في دعم المجازر التي تقوم بها "إسرائيل" في غرب آسيا.

بعد المعرض الفني في ساحة ساعة الزهور، بدأ الناشطون بتنظيم مسيرة في خط الوسط في الشارع العام بحماية الشرطة حاملين اليافطات والشعارات والأعلام وبترديد الصرخات والشعارات التي تندد بإجرام "إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية، إلى أن وصل المتظاهرون إلى مركز السيناغون اليهودي في فينيا ديلمار للتنديد بـ "إسرائيل"، الذي أغلق أبوابه وأزال كافة اللوحات والأعلام وأقفل أسواره العالية خوفًا من المسيرة.

المشاركون في فعالية المعرض والمسيرة جلهم من أحفاد الجاليات الفلسطينية والسورية واللبنانية الذين هاجروا إلى تشيلي أثتاء الحرب العالمية الأولى والثانية، وأكثر هؤلاء الأحفاد لا يتكلمون اللغة العربية بعد أن مات الأجداد، إلا أنهم لم ينسوا أن هناك رابط روحي يربطهم بأرض أجدادهم، لذلك نراهم لا يتركون مناسبة لها علاقة ببلدان أجدادهم الا ويحيوها، ويؤثرون أيضًا بغيرهم من التشيليين، وهذا ما نشاهده من المشاركة في الفعاليات التي يدعو إليها الناشطون.

ختامًا، لم ينسَ الناشطون فقرة مهمة من تراث أجدادهم وهي الدبكة الشعبية المعروفة في تراث البلدان مثل لبنان وسورية وفلسطين، فأقاموا الدبكة الشعبية، رافعين الأعلام في الساحة العامة.

الكلمات المفتاحية
لبنان فلسطين المحتلة تشيلي سورية
إقرأ المزيد
المزيد
تشيلي: إحياءٌ مميّز وفعاليات خاصة في ذكرى النكبة
تشيلي: إحياءٌ مميّز وفعاليات خاصة في ذكرى النكبة
خاص العهد منذ 5 ساعات
إغلاق مطار صنعاء جريمة مستمرة في ظل تواطؤ أممي ودولي
إغلاق مطار صنعاء جريمة مستمرة في ظل تواطؤ أممي ودولي
خاص العهد منذ 10 ساعات
في أجواء ذكرى النكبة.. نشاطات مختلفة في مخيمات الشمال
في أجواء ذكرى النكبة.. نشاطات مختلفة في مخيمات الشمال
خاص العهد منذ 11 ساعة
يوم صحي مجاني للنازحين: الأطباء ينتخبون خيار وحدة لبنان
يوم صحي مجاني للنازحين: الأطباء ينتخبون خيار وحدة لبنان
خاص العهد منذ يوم
مقالات مرتبطة
فيديو| استهداف هامر عسكري تابع لجيش العدو
فيديو| استهداف هامر عسكري تابع لجيش العدو "الإسرائيلي" في بلدة طيرحرفا 
لبنان منذ 3 دقائق
فيديو| استهداف دبابة
فيديو| استهداف دبابة "ميركافا" تابعة لجيش العدو "الإسرائيلي" في بلدة كفركلا بصاروخٍ م
لبنان منذ 6 دقائق
العدوان الصهيوني مستمر.. غارات للعدو تستهدف بلدات عدة في الجنوب والبقاع
العدوان الصهيوني مستمر.. غارات للعدو تستهدف بلدات عدة في الجنوب والبقاع
لبنان منذ 3 ساعات
بالصور| حزب الله شيّع الشهيد محمد عماد حمادي في جنة الزهراء - الكفاءات
بالصور| حزب الله شيّع الشهيد محمد عماد حمادي في جنة الزهراء - الكفاءات
لبنان منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة