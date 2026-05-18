في أجواء الذكرى الـ78 لـ"يوم العودة" إلى فلسطين المحتلة وعيد المقاومة والتحرير ومعركة "العصف المأكول"، أقامت "لجان العمل في المخيمات الفلسطينية"، الاثنين 18 أيار/مايو 2026، يومًا صحيًا مجانيًا في مدينة صيدا، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في مخيمات لبنان وللنازحين اللبنانيين.

وشمل اليوم الصحي مناطق "تجمُّع الفوار" و"تلَّة مار إلياس" ومسجد "جعفر بن أبي طالب" في صيدا، فيما بلغ عدد المرضى الذين تمَّت معاينتهم وتقديم الدواء المجاني لهم 94 مريضًا.

