المقال التالي عمليات المقاومة الإسلامية ليوم الاثنين 18 أيار/مايو 2026
إيران
🎧 إستمع للمقال
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
09:59 |"نيويورك تايمز": البنتاغون حذّر من أن إيران - وعبر إعادة بناء دفاعاتها الجوية - أصبحت تمتلك قدرة "رصد العمليات الجوية" الأمريكية وهو الأمر الذي دفع ترامب إلى إيقاف موجة جديدة من الهجمات ضد طهران
09:44 |"معاريف": الحرب قد تتحول بأكملها إلى كارثة استراتيجية لـ"إسرائيل" التي لا تملك اليوم أي سيطرة على المفاوضات أو على الوضع القائم
09:43 |"معاريف": قصص البطولات التي نسبها نتنياهو لنفسه بدأت تتكشف كإنجازات محدودة أشبه بـ"تمخض الجبل فولد فأرًا"
09:42 |"معاريف": السحر انقلب على الساحر وإيران ألحقت هزيمة لاذعة لـ"إسرائيل" من خلال وقف إطلاق النار الذي فُرض على "إسرائيل" في لبنان
07:47 |رضائي: نحن بصدد تنفيذ إطار قانوني جديد سيصادق عليه مجلس الشورى لإدارة مضيق هرمز ووفقًا لهذا الإطار لن يُسمح لسفن العدو بالعبور منه
03:59 |رئيس وكالة الطاقة الدولية: أسواق النفط كانت تتمتع بفائض كبير ومخزونات مرتفعة قبل الحرب على إيران لكن الوضع تبدل سريعًا بسبب الحرب
03:58 |رئيس وكالة الطاقة الدولية: مخزونات النفط التجارية تتآكل سريعًا بسبب الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز وقد لا تكفي إلا لأسابيع قليلة
03:58 |رئيس وكالة الطاقة الدولية: موسم الزراعة الربيعي والسفر الصيفي سيدفعان إلى تسارع استنزاف المخزونات مع ارتفاع الطلب على الوقود والأسمدة
03:16 |فاينانشال تايمز: نحو 80 دولة تبنت إجراءات طارئة لحماية اقتصاداتها مع اقتراب العالم من مرحلة أكثر خطورة في أزمة الطاقة بسبب الحرب على إيران
03:15 |فاينانشال تايمز: تحذيرات من قفزة حادة جديدة بأسعار النفط إذا استمر تعطل الصادرات عبر مضيق هرمز
02:46 |الخطوط الجوية الفرنسية تمدد مجددًا تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط على خلفية تصاعد التوترات في المنطقة
02:41 |واشنطن بوست عن مسؤولين دفاعيين: البنتاغون أبقى على قوات بحرية كبيرة في المنطقة طوال فترة وقف إطلاق النار
01:36 |عراقجي خلال لقائه وزير داخلية باكستان: دخولنا المسار الدبلوماسي كان مسؤولاً رغم شكوكنا تجاه الإدارة الأميركية
01:33 |عراقجي خلال لقائه وزير داخلية باكستان: تناقض المواقف الأميركية ومطالبها المفرطة عقبة أمام المسار الدبلوماسي
01:32 |الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي بحث مع وزير الداخلية الباكستاني في طهران الجهود الجارية لإنهاء الحرب
00:49 |الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إذا تمكنا من إبرام اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي سنكون راضين بذلك
00:49 |ترامب: السعودية وقطر والإمارات وأطراف أخرى طلبت إرجاء الهجوم يومين أو 3 لاعتقادهم بقرب التوصل إلى اتفاق
00:32 |المتحدث باسم الخارجية إٍسماعيل بقائي: إذا كان الهجوم على المنشآت النووية يشكل تهديدًا للمنطقة فيجب أن ينطبق هذا على جميع الدول
00:32 |بقائي: يتجلى النفاق عندما لا يُدان الهجوم الواضح من قبل الولايات المتحدة والكيان "الإسرائيلي" على المنشآت النووية الإيرانية
00:06 |قائد مقر خاتم الأنبياء: يجب أن يعلموا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقواتها المسلحة أصبحت أكثر جاهزيةً وقوةً من السابق وهي على أهبة الاستعداد
00:06 |قائد مقر خاتم الأنبياء: أي اعتداء أو هجوم جديد من قبل أعداء أرض وشعب إيران سيُواجَه برد سريع وحاسم وقوي وواسع النطاق
00:06 |قائد مقر خاتم الأنبياء: لقد اختبر الأعداء الأميركيون والصهاينة مرارًا شجاعة الشعب الإيراني وقوة قواته المسلحة
00:06 |قائد مقر خاتم الأنبياء: لقد أثبتنا بعزم وإرادة إلهية أننا نُظهر قوتنا وقدراتنا للأعداء في الميدان العملي
00:06 |قائد مقر خاتم الأنبياء: إذا ارتكب أعداؤنا خطأً آخر فسنتعامل معهم بقوة وقدرات أكبر بكثير من حرب رمضان المفروضة وسندافع بكل ما نملك عن حقوق الشعب الإيراني وسنقطع يد كل معتدٍ