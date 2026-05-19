كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
2026-05-19 00:03
09:59 |
"نيويورك تايمز": البنتاغون حذّر من أن إيران - وعبر إعادة بناء دفاعاتها الجوية - أصبحت تمتلك قدرة "رصد العمليات الجوية" الأمريكية وهو الأمر الذي دفع ترامب إلى إيقاف موجة جديدة من الهجمات ضد طهران
09:44 |
"معاريف": 70% من الصواريخ الإيرانية المخبأة في مدن تحت الأرض لم تتضرر
09:44 |
"معاريف": الحرب قد تتحول بأكملها إلى كارثة استراتيجية لـ"إسرائيل" التي لا تملك اليوم أي سيطرة على المفاوضات أو على الوضع القائم
09:43 |
"معاريف": "إسرائيل" تواجه مشكلة ضخمة في معركتها ضد إيران
09:43 |
"معاريف": قصص البطولات التي نسبها نتنياهو لنفسه بدأت تتكشف كإنجازات محدودة أشبه بـ"تمخض الجبل فولد فأرًا"
09:42 |
"معاريف": ضغوط نتنياهو لاستئناف الهجوم على إيران قد تورّط "إسرائيل" أكثر
09:42 |
"معاريف": السحر انقلب على الساحر وإيران ألحقت هزيمة لاذعة لـ"إسرائيل" من خلال وقف إطلاق النار الذي فُرض على "إسرائيل" في لبنان
09:41 |
"معاريف": "إسرائيل" واقعة في مأزق استراتيجي خطير في مواجهة إيران
09:28 |
وكالة الأنباء الإيرانية: إعادة فتح سوق الأسهم في إيران بعد 80 يومًا من تعليقه
07:47 |
رضائي: نحن بصدد تنفيذ إطار قانوني جديد سيصادق عليه مجلس الشورى لإدارة مضيق هرمز ووفقًا لهذا الإطار لن يُسمح لسفن العدو بالعبور منه
06:26 |
"رويترز": حرب إيران تكبد الشركات العالمية نحو 25 مليار دولار والخسائر في ازدياد
03:59 |
رئيس وكالة الطاقة الدولية: أسواق النفط كانت تتمتع بفائض كبير ومخزونات مرتفعة قبل الحرب على إيران لكن الوضع تبدل سريعًا بسبب الحرب
03:58 |
رئيس وكالة الطاقة الدولية: مخزونات النفط التجارية تتآكل سريعًا بسبب الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز وقد لا تكفي إلا لأسابيع قليلة
03:58 |
رئيس وكالة الطاقة الدولية: موسم الزراعة الربيعي والسفر الصيفي سيدفعان إلى تسارع استنزاف المخزونات مع ارتفاع الطلب على الوقود والأسمدة
03:16 |
فاينانشال تايمز: نحو 80 دولة تبنت إجراءات طارئة لحماية اقتصاداتها مع اقتراب العالم من مرحلة أكثر خطورة في أزمة الطاقة بسبب الحرب على إيران
03:15 |
فاينانشال تايمز: تحذيرات من قفزة حادة جديدة بأسعار النفط إذا استمر تعطل الصادرات عبر مضيق هرمز
02:46 |
الخطوط الجوية الفرنسية تمدد مجددًا تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط على خلفية تصاعد التوترات في المنطقة
02:41 |
واشنطن بوست عن مسؤولين دفاعيين: البنتاغون أبقى على قوات بحرية كبيرة في المنطقة طوال فترة وقف إطلاق النار
01:37 |
عراقجي خلال لقائه وزير داخلية باكستان: نقدر مساعي إسلام آباد لدفع الدبلوماسية ومنع التصعيد
01:36 |
عراقجي خلال لقائه وزير داخلية باكستان: دخولنا المسار الدبلوماسي كان مسؤولاً رغم شكوكنا تجاه الإدارة الأميركية
01:33 |
عراقجي خلال لقائه وزير داخلية باكستان: تناقض المواقف الأميركية ومطالبها المفرطة عقبة أمام المسار الدبلوماسي
01:32 |
الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي بحث مع وزير الداخلية الباكستاني في طهران الجهود الجارية لإنهاء الحرب
00:50 |
ترامب: يبدو أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
00:49 |
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إذا تمكنا من إبرام اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي سنكون راضين بذلك
00:49 |
ترامب: أرجأت الهجوم على إيران لفترة وجيزة وآمل أن يكون ذلك إلى الأبد
00:49 |
ترامب: السعودية وقطر والإمارات وأطراف أخرى طلبت إرجاء الهجوم يومين أو 3 لاعتقادهم بقرب التوصل إلى اتفاق
00:32 |
المتحدث باسم الخارجية إٍسماعيل بقائي: إذا كان الهجوم على المنشآت النووية يشكل تهديدًا للمنطقة فيجب أن ينطبق هذا على جميع الدول
00:32 |
بقائي: يتجلى النفاق عندما لا يُدان الهجوم الواضح من قبل الولايات المتحدة والكيان "الإسرائيلي" على المنشآت النووية الإيرانية
00:06 |
قائد مقر خاتم الأنبياء: يجب أن يعلموا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقواتها المسلحة أصبحت أكثر جاهزيةً وقوةً من السابق وهي على أهبة الاستعداد
00:06 |
قائد مقر خاتم الأنبياء: أي اعتداء أو هجوم جديد من قبل أعداء أرض وشعب إيران سيُواجَه برد سريع وحاسم وقوي وواسع النطاق
00:06 |
قائد مقر خاتم الأنبياء: لقد اختبر الأعداء الأميركيون والصهاينة مرارًا شجاعة الشعب الإيراني وقوة قواته المسلحة
00:06 |
قائد مقر خاتم الأنبياء: لقد أثبتنا بعزم وإرادة إلهية أننا نُظهر قوتنا وقدراتنا للأعداء في الميدان العملي
00:06 |
قائد مقر خاتم الأنبياء: إذا ارتكب أعداؤنا خطأً آخر فسنتعامل معهم بقوة وقدرات أكبر بكثير من حرب رمضان المفروضة وسندافع بكل ما نملك عن حقوق الشعب الإيراني وسنقطع يد كل معتدٍ
