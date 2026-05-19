في اليوم الـ٢٢٢ من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في مناطق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف وإطلاق نار "إسرائيلي" على القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وعاد الجيش "الإسرائيلي" إلى قصف المنازل والخيام بعد إصدار تهديد، وطالب سكان مربع سكني بإخلائه قبل أن يقصف بالصواريخ منزلًا في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما أطلقت مُسيّرة "إسرائيلية" صاروخًا على منطقة شارع الطينة في مواصي بلدة القرارة غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واضطر مئات النازحين في المكانين إلى قضاء عدة ساعات في الشوارع بحثًا عن مأوى قبل أن يعودوا إلى أماكنهم.

ونفذ الجيش "الإسرائيلي" عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس، فيما أطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" النار على قوارب الصيادين قبالة شاطئ بحر مدينة خان يونس.

وكان ثلاثة مواطنين قد أُصيبوا بنيران الزوارق "الإسرائيلية" مساء الاثنين.

وتحلق مُسيّرات "إسرائيلية" على ارتفاعات منخفضة في مختلف مناطق القطاع.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ تشرين الأول/أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء ٨٧٨، إضافةً إلى ٢٦٠٢ من المصابين، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٧٦ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٧٦٩، والمصابين ١٧٢٧٠٤.

