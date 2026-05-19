وجّه قائد مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي اللواء طيار علي عبد اللهي تحذيرًا إلى أميركا وحلفائها ألّا يرتكبوا خطأً استراتيجيًا، أو سوء تقدير مرة أخرى.

وأفاد موقع "سباه نيوز" أن اللواء طيار عبد اللهي قال، في تصريح له مساء الاثنين (18 أيار 2026): "عليهم أن يعلموا أن إيران الإسلامية وقواتها المسلحة أكثر استعدادًا وقوة من قبل، وهي على أهبة الاستعداد، وسترد على أي عدوان جديد من أعداء الوطن والشعب الإيراني العريق بسرعة وحسم وقوة وبصورة واسعة النطاق".

وأضاف: "لقد اختبر الأعداء الأميركيون والصهاينة، مرارًا وتكرارًا، شجاعة الشعب الإيراني وقواته المسلحة المقتدرة".

وصرّح قائلًا: "لقد أثبتنا، بعزم وإرادة إلهية، أننا سنظهر قدرتنا للأعداء في ساحة المعركة، وإذا ارتكب أعداؤنا خطأً آخر، فسنتعامل معه بقوة وقدرة تفوق بكثير قوة حرب شهر رمضان المفروضة، وسندافع عن حقوق الشعب الإيراني بكل قوتنا، ونقطع يد أي معتدٍ".

الكلمات المفتاحية