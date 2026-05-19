شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة وفجر اليوم الثلاثاء (19 أيار 2026)، حملة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات شملت عددًا من المواطنين، إلى جانب اعتداءات على الشبان وإشعال حرائق في أراضٍ فلسطينية شرق رام الله.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير مراد النواجعة في منطقة واد الجوايا جنوب الخليل، وعاثت فيه خرابًا، واعتقلت زوجته وابنته.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل في أحياء متفرقة، واعتقلت ثلاثة مواطنين، وهم: أيهم الأسدي من مخيم العين، وأم عزيز بشكار من شارع فيصل، وهاشم مصلح من منطقة رفيديا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية، واعتقلت المعلمة مرفت ناصر سوالمة حمادنة، عقب مداهمة منزلها.

وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع حرائق في أراضي الفلسطينيين بقرية المغير شرق رام الله، على إثر قنابل أطلقتها قوات الاحتلال، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية قفين وبلدة عنبتا شرق طولكرم، وداهمت عددًا من المنازل، كما احتجزت عددًا من الشبان واعتدت عليهم خلال اقتحام عنبتا، وسط حملة مداهمات واعتقالات متواصلة في المنطقة.

كما شهدت مناطق أخرى اقتحامات متزامنة، شملت حي الجابريات في جنين، وبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، وبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، إضافة إلى مخيم عقبة جبر في أريحا ومدينة يطا جنوب الخليل.

هذا، وشنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، حيث اعتقلت الأسير المحرر أرقم هرشة، ووسام أبو سليم، وتامر شقير، وإسلام محمود هرشة خلال اقتحام قفين، كما اعتقلت ثلاثة أشقاء في كفر قدوم، والطفل أحمد لطفي النجار من سلواد.

وفي مخيم الفارعة جنوب طوباس، انتشرت قوات راجلة في أزقة المخيم ونفذت عمليات دهم واسعة للمنازل ترافقت مع حملة اعتقالات، قبل أن تنسحب من المخيم بعد ساعات من الاقتحام، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسن الزغازي من مخيم الدهيشة، والشابين جمال رامي المغربي ومحمد نبيل دهمان عقب اقتحام مخيم العروب شمال الخليل.

