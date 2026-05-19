الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الثلاثاء 19 أيار 2026

فلسطين

حملة دهم واعتقالات ينفذها الاحتلال في الضفة الغربية
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

حملة دهم واعتقالات ينفذها الاحتلال في الضفة الغربية

2026-05-19 10:50
31

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة وفجر اليوم الثلاثاء (19 أيار 2026)، حملة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات شملت عددًا من المواطنين، إلى جانب اعتداءات على الشبان وإشعال حرائق في أراضٍ فلسطينية شرق رام الله.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير مراد النواجعة في منطقة واد الجوايا جنوب الخليل، وعاثت فيه خرابًا، واعتقلت زوجته وابنته.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل في أحياء متفرقة، واعتقلت ثلاثة مواطنين، وهم: أيهم الأسدي من مخيم العين، وأم عزيز بشكار من شارع فيصل، وهاشم مصلح من منطقة رفيديا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية، واعتقلت المعلمة مرفت ناصر سوالمة حمادنة، عقب مداهمة منزلها.

وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع حرائق في أراضي الفلسطينيين بقرية المغير شرق رام الله، على إثر قنابل أطلقتها قوات الاحتلال، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية قفين وبلدة عنبتا شرق طولكرم، وداهمت عددًا من المنازل، كما احتجزت عددًا من الشبان واعتدت عليهم خلال اقتحام عنبتا، وسط حملة مداهمات واعتقالات متواصلة في المنطقة.

كما شهدت مناطق أخرى اقتحامات متزامنة، شملت حي الجابريات في جنين، وبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، وبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، إضافة إلى مخيم عقبة جبر في أريحا ومدينة يطا جنوب الخليل.

هذا، وشنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، حيث اعتقلت الأسير المحرر أرقم هرشة، ووسام أبو سليم، وتامر شقير، وإسلام محمود هرشة خلال اقتحام قفين، كما اعتقلت ثلاثة أشقاء في كفر قدوم، والطفل أحمد لطفي النجار من سلواد.

وفي مخيم الفارعة جنوب طوباس، انتشرت قوات راجلة في أزقة المخيم ونفذت عمليات دهم واسعة للمنازل ترافقت مع حملة اعتقالات، قبل أن تنسحب من المخيم بعد ساعات من الاقتحام، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسن الزغازي من مخيم الدهيشة، والشابين جمال رامي المغربي ومحمد نبيل دهمان عقب اقتحام مخيم العروب شمال الخليل.

الكلمات المفتاحية
الضفة الغربية حقوق الإنسان الاعتداءات الإسرائيلية
إقرأ المزيد
المزيد
حملة دهم واعتقالات ينفذها الاحتلال في الضفة الغربية
حملة دهم واعتقالات ينفذها الاحتلال في الضفة الغربية
فلسطين منذ 15 دقيقة
 شهيدان وجرحى في غارات
 شهيدان وجرحى في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة
فلسطين منذ ساعة
مكتب تجنيد ومتحف لجيش العدو على أنقاض مقر
مكتب تجنيد ومتحف لجيش العدو على أنقاض مقر "الأونروا" في القدس 
فلسطين منذ 22 ساعة
جيش العدو يهاجم أسطول الصمود المتجه نحو غزة ويستولي على سفنه
جيش العدو يهاجم أسطول الصمود المتجه نحو غزة ويستولي على سفنه
فلسطين منذ 22 ساعة
مقالات مرتبطة
حملة دهم واعتقالات ينفذها الاحتلال في الضفة الغربية
حملة دهم واعتقالات ينفذها الاحتلال في الضفة الغربية
فلسطين منذ 15 دقيقة
العدوان الصهيوني مستمر.. غارات للعدو تستهدف بلدات عدة في الجنوب والبقاع
العدوان الصهيوني مستمر.. غارات للعدو تستهدف بلدات عدة في الجنوب والبقاع
لبنان منذ 16 ساعة
مسيرة شعبية حاشدة في طرابلس استنكارًا للاعتداءات الصهيونية
مسيرة شعبية حاشدة في طرابلس استنكارًا للاعتداءات الصهيونية
لبنان منذ 18 ساعة
المؤسسة الأمنية
المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" تخشى من تدهور الوضع في الضفة
عين على العدو منذ 22 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة