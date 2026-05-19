حذّر آية الله الشيخ عيسى قاسم، اليوم الاثنين (18 أيار/ مايو 2026)، من الإصرار على إخضاع حياة الناس وسلوكهم لسياسات تتعارض وإيمان الأمة ومقدساتها ورموزها. ورأى أن ذلك: "سيؤول بالحياة إلى ما لا يُطاق، ويتقوّض معه بناء الاجتماع القائم بين الطرفين"، مؤكدًا أن هذه الحقيقة: "لا ينبغي التردد فيها، ولا يعتريها أي التباس".

إلى ذلك؛ أوضح الشيخ قاسم أنّ التباين بين قناعات الأمة الدينية وبين توجهات الحكم والسياسات التي يتبناها يؤدي إلى تفاقم الأزمات وفساد العلاقة بين المجتمع والسلطة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على مختلف جوانب الحياة العامة.

في ما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.



ما من شخص أو شعب أو أمَّة صَدَق إيمانُه بدين من الأديان إلاّ وكان هذا الدين أعزّ شيء على نفسه، ولم يتقدّم على احترامه وتقديسه له شيء.



في حال أن يلتقي إيمانُ الأمّة والحُكم فيها على دين واحد، ونوع واحد من السياسة يعطي ذلك انسجامًا كبيرًا بين الطرفين وقوّة هائلة للعلاقة الإيجابيّة بينهما، وتقدّمًا عظيمًا في الأوضاع، ورُقيًّا فائقًا في حياة الإنسان على أن يكون هذا الدين دينًا إلهيًّا بحقّ له منهجه الحياتيّ الشامل؛ كما هو الإسلام.



وفي حال أن يتعارض إيمانُ الأمّة وإيمانُ الحكم والسياسة التي ترضاها الأمّة والسياسة التي يتبناها الحكم، يكون ذلك منشًا لتفاقم المشكلات بين الطرفين وفساد العلاقة بينهما، وينعكس ذلك سلبًا بدرجة شديدة على أوضاع حياتهما كلها. أمّا لو أصرّت السياسة على إخضاع الأوضاع كلها في حياة النّاس، وسلوكهم لقناعاتها المخالفة لإيمان الأمّة ومقدّساتها ورموزها؛ فإنّ الحياة ستؤول إلى ما لا يُطاق، ويتقوّض بناء الاجتماع القائم بالطرفين.

وهذا أمر لا ينبغي التردّد فيه، ولا يعرضه التباس.

الشيخ عيسى أحمد قاسم

1 ذو الحجة 1447 الموافق لـ 18 أيار/ مايو 2026

