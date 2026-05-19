أفادت بيانات موقع Iran War Cost Tracker المتتبع لتكاليف الحرب الإيرانية عن تجاوز الإنفاق الأميركي على العملية العسكرية ضد إيران 85 مليار دولار خلال الـ79 يومًا منذ بدايتها.

وحسب الموقع، فإن هذا الرقم يشمل التكاليف المرتبطة بتموين القوات والسفن التي تم نقلها إلى المنطقة، والتكاليف الأخرى ذات الصلة.

وهذا التقدير يزيد بنحو ثلاثة أضعاف عن مبلغ الـ29 مليار الذي أعلنه قبل عدة أيام القائم بأعمال مدير الشؤون المالية في البنتاغون جولز هيرست.

وكشف موقع آخر يديره باحثون في مختبر حلول المناخ بجامعة براون الأميركية، والذي يتتبع أعباء الحرب على المستهلكين الأميركيين جراء ارتفاع أسعار مصادر الطاقة، أن قفزة سعر البنزين بنسبة 51,4 % والديزل بنسبة 53,4 % كلفت المواطنين ما مجموعه أكثر من 42 مليار دولار حتى الآن، ما يعني حوالي 322.47 دولار لكل أسرة أميركية.

الكلمات المفتاحية