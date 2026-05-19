الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الموسوي للنازحين: فزتُم بعطائكم وصمودكم وصبركم

لبنان

حمادة: يفكرون ببديل عن الجيش يمارس عملية القتل أو نزع السلاح بالقوة 
لبنان

حمادة: يفكرون ببديل عن الجيش يمارس عملية القتل أو نزع السلاح بالقوة 

2026-05-19 11:39
132

حذر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة "مما يحاك لاستهداف الجيش اللبناني قبل بيئة المقاومة، من خلال الحديث عن تشكيل لواء عسكري، للقيام بمهمة تشبه المهمة القذرة لسعد حداد وأنطوان لحد سابقًا".

وخلال كلمة له في الاحتفال الذي أقيم في حسينية بلدة الشربين في قضاء الهرمل إحياء لأربعين شهداء المجزرة من العائلة الواحدة من آل ناصر الدين، التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة المنصورة في قضاء الهرمل، أضاف حمادة: "لم يستطيعوا أن يأخذوا الجيش اللبناني إلى موقع ما ينفذ مطالب "الإسرائيلي" في لبنان، لذلك هم يفكرون ببديل صاف لا يتأثر، ويمارس عملية القتل أو نزع السلاح بالقوة، وهو بديل عن الجيش اللبناني ومدعوم من الخارج، لأن وطنية الجيش اللبناني تمنع على الخارج أن يجهز الجيش أو يسمح له بالتطور على المستوى اللوجستي أو القدرات، فيؤسسون ما يشبه الجيش لتنفيذ المشروع الشيطاني في لبنان".

واعتبر حمادة "أن البعض بهذا الطرح يستهدفون جيشنا الوطني، الذي أثبت وطنيته، وأنه لا ينساق لإرادة أعداء لبنان، وهذا ما رأيناه خلال المسار، بالحد الأدنى منذ 27 تشرين 2024".

وحضر الاحتفال علماء دين، وعوائل شهداء، وفعاليات وحشد من الأهالي، وتخلله كلمة لعائلة الشهداء ومجلس عزاء حسيني للشيخ طلال المسمار ومجلس لطم.

الكلمات المفتاحية
الجيش اللبناني ايهاب حمادة
إقرأ المزيد
المزيد
فيديو| المقاومة الإسلامية تنكِّس علم العدو في مقر
فيديو| المقاومة الإسلامية تنكِّس علم العدو في مقر "اللواء 226" في بلدة البياضة
لبنان منذ 7 دقائق
الرئيس بري ترأس في عين التينة اجتماعًا لهيئة مكتب مجلس النواب 
الرئيس بري ترأس في عين التينة اجتماعًا لهيئة مكتب مجلس النواب 
لبنان منذ ساعة
"مقاومة.. فتحريرٌ ثالث" شعار عيد المقاومة والتحرير 
لبنان منذ ساعتين
بالصور| حزب الله شيّع ثلة من الشهداء في روضة جنة الزهراء - الكفاءات
بالصور| حزب الله شيّع ثلة من الشهداء في روضة جنة الزهراء - الكفاءات
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
حمادة: يفكرون ببديل عن الجيش يمارس عملية القتل أو نزع السلاح بالقوة 
حمادة: يفكرون ببديل عن الجيش يمارس عملية القتل أو نزع السلاح بالقوة 
لبنان منذ 10 ساعات
حمادة: لا فريقَين في مفاوضات واشنطن هو فريق واحد يخدم المشروع الصهيو-أميركي
حمادة: لا فريقَين في مفاوضات واشنطن هو فريق واحد يخدم المشروع الصهيو-أميركي
لبنان منذ يوم
 حمادة:  البعض في لبنان يتحدث بلسان
 حمادة:  البعض في لبنان يتحدث بلسان "إسرائيلي" بحت ويقدم لـ"إسرائيل" ما لم تحلم به  
لبنان منذ يومين
حمادة: لن يبقى محتل في أرضنا
حمادة: لن يبقى محتل في أرضنا
لبنان 2026-05-07
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة