حذر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة "مما يحاك لاستهداف الجيش اللبناني قبل بيئة المقاومة، من خلال الحديث عن تشكيل لواء عسكري، للقيام بمهمة تشبه المهمة القذرة لسعد حداد وأنطوان لحد سابقًا".

وخلال كلمة له في الاحتفال الذي أقيم في حسينية بلدة الشربين في قضاء الهرمل إحياء لأربعين شهداء المجزرة من العائلة الواحدة من آل ناصر الدين، التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة المنصورة في قضاء الهرمل، أضاف حمادة: "لم يستطيعوا أن يأخذوا الجيش اللبناني إلى موقع ما ينفذ مطالب "الإسرائيلي" في لبنان، لذلك هم يفكرون ببديل صاف لا يتأثر، ويمارس عملية القتل أو نزع السلاح بالقوة، وهو بديل عن الجيش اللبناني ومدعوم من الخارج، لأن وطنية الجيش اللبناني تمنع على الخارج أن يجهز الجيش أو يسمح له بالتطور على المستوى اللوجستي أو القدرات، فيؤسسون ما يشبه الجيش لتنفيذ المشروع الشيطاني في لبنان".

واعتبر حمادة "أن البعض بهذا الطرح يستهدفون جيشنا الوطني، الذي أثبت وطنيته، وأنه لا ينساق لإرادة أعداء لبنان، وهذا ما رأيناه خلال المسار، بالحد الأدنى منذ 27 تشرين 2024".

وحضر الاحتفال علماء دين، وعوائل شهداء، وفعاليات وحشد من الأهالي، وتخلله كلمة لعائلة الشهداء ومجلس عزاء حسيني للشيخ طلال المسمار ومجلس لطم.

