قال المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسين الموسوي في بيان: "السلام عليكم يا آباءنا النازحين من أرضكم، في جنوب أهل البيت- عليهم السلام- حسبُكم الله ورسوله وإمامكم زين العابدين علي بن الحسين(ع)، ويا أمهاتنا النازحات من بيوتكنّ في جنوب الولاية والشهادة، حسبُكنّ الله ورسوله وعزيزة الزهراء زينب الحوراء (ع)".

وأضاف: "لقد فزتُم وربّ الكعبة بعطائكم وصمودكم وصبركم واحتسابكم وثباتكم ومقاومتكم ووفائكم لنبيّكم ومقدساتكم ودماء شهادائكم وجرحاكم وأسراكم".



وتابع: "أنتم من طليعة الوارثين الذين تكيد أميركا والصهيونية العالمية لاستضعافكم؛ لكن رسوخ ثقتكم وإيمانكم بالله جعلكم مستحقين أن تكونوا من المعنيين في قرآنه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾".

وأردف: "أليس الصبح بقريب، بلى: إنه وعد الله الذي لا يُخلفُ الميعاد".

