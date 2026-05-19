الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي شهداء وجرحى في الجنوب .. اعتداءات "إسرائيلية" واسعة

لبنان

الموسوي للنازحين: فزتُم بعطائكم وصمودكم وصبركم
🎧 إستمع للمقال
لبنان

الموسوي للنازحين: فزتُم بعطائكم وصمودكم وصبركم

2026-05-19 11:40
137

قال المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسين الموسوي في بيان: "السلام عليكم يا آباءنا النازحين من أرضكم، في جنوب أهل البيت- عليهم السلام- حسبُكم الله ورسوله وإمامكم زين العابدين علي بن الحسين(ع)، ويا أمهاتنا النازحات من بيوتكنّ في جنوب الولاية والشهادة، حسبُكنّ الله ورسوله وعزيزة الزهراء زينب الحوراء (ع)". 

وأضاف: "لقد فزتُم وربّ الكعبة بعطائكم وصمودكم وصبركم واحتسابكم وثباتكم ومقاومتكم ووفائكم لنبيّكم ومقدساتكم ودماء شهادائكم وجرحاكم وأسراكم".
 
وتابع: "أنتم من طليعة الوارثين الذين تكيد أميركا والصهيونية العالمية لاستضعافكم؛ لكن رسوخ ثقتكم وإيمانكم بالله جعلكم مستحقين أن تكونوا من المعنيين في قرآنه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾".

وأردف: "أليس الصبح بقريب، بلى: إنه وعد الله الذي لا يُخلفُ الميعاد".

الكلمات المفتاحية
حسين الموسوي
إقرأ المزيد
المزيد
فيديو| المقاومة الإسلامية تنكِّس علم العدو في مقر
فيديو| المقاومة الإسلامية تنكِّس علم العدو في مقر "اللواء 226" في بلدة البياضة
لبنان منذ 7 دقائق
الرئيس بري ترأس في عين التينة اجتماعًا لهيئة مكتب مجلس النواب 
الرئيس بري ترأس في عين التينة اجتماعًا لهيئة مكتب مجلس النواب 
لبنان منذ ساعة
"مقاومة.. فتحريرٌ ثالث" شعار عيد المقاومة والتحرير 
لبنان منذ ساعتين
بالصور| حزب الله شيّع ثلة من الشهداء في روضة جنة الزهراء - الكفاءات
بالصور| حزب الله شيّع ثلة من الشهداء في روضة جنة الزهراء - الكفاءات
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الموسوي للنازحين: فزتُم بعطائكم وصمودكم وصبركم
الموسوي للنازحين: فزتُم بعطائكم وصمودكم وصبركم
لبنان منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة